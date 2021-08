Chuyên gia bàn về lối thoát đại dịch cho các nước Đông Nam Á

Đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc ra sao? Giới khoa học cho rằng xu hướng từ bỏ mục tiêu quét sạch F0 trong cộng đồng ở nhiều nước phương Tây hiện nay đã thể hiện một thực tế rằng đại dịch sẽ không biến mất. Trên thực tế, việc xóa sổ hoàn toàn một căn bệnh truyền nhiễm là chuyện rất khó khăn và đến nay chỉ có đậu mùa là căn bệnh duy nhất WHO tuyên bố đã bị diệt trừ, theo tờ The Wall Street Journal. Qua thời gian, đại dịch thường trở thành bệnh đặc hữu, như cúm. Các virus gây bệnh đặc hữu lây lan liên tục và vẫn gây tử vong nhưng không làm gián đoạn hoạt động xã hội. COVID-19 nhiều khả năng cũng sẽ đi theo con đường này. Dù vậy, để có thể đi tới giai đoạn đó thì trước hết vẫn phải cần một số lượng người có miễn dịch (qua chủng ngừa hoặc nhiễm bệnh rồi khỏi) nhất định trong cộng đồng và tiêm vaccine vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Bên cạnh đó, ngay cả khi con người đã đi đến giai đoạn COVID-19 thành bệnh đặc hữu thì con người cũng không thể ngừng cảnh giác vì nếu COVID-19 lây lan rộng một lần nữa vẫn sẽ tạo điều kiện cho những biến thể nguy hiểm hơn Delta xuất hiện.