Chủ tịch Trung Quốc có cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Triều Tiên

“Bất kể tình hình quốc tế thay đổi như thế nào, cam kết vững chắc của Đảng và Chính phủ Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích chung của hai nước, duy trì môi trường chiến lược thuận lợi sẽ không thay đổi”, Chủ tịch Tập Cận Bình nói. Ông cho biết, hai bên nên duy trì các cuộc trao đổi cấp cao để làm kim chỉ nam và củng cố nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác để duy trì sự phát triển của quan hệ song phương.

Ông coi chuyến thăm này là cơ hội để tăng cường hoạch định cấp cao và định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên trong kỉ nguyên mới.

Cuộc hội đàm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên và mở rộng hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực như kinh tế và thương mại, nông nghiệp, xây dựng, khoa học và công nghệ, cũng như y tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, Trung Quốc và Triều Tiên nên kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, cùng nhau duy trì hòa bình và phát triển khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào sáng 8/6 để bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Phu nhân Ri Sol Ju đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Phu nhân Ri Sol Ju đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng. Triều Tiên long trọng bắn 21 phát đại bác để chào đón lãnh đạo Trung Quốc.

Đông đảo người dân Triều Tiên đủ mọi lứa tuổi cầm cờ, hoa và bóng bay đã nhiệt liệt chào đón vị khách quý bằng những tràng vỗ tay và tiếng reo hò nồng nhiệt.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Triều Tiên. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Lãnh đạo Triều Tiên - Trung Quốc duyệt đội danh dự. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trên đường từ sân bay đến Quảng trường Kim Il Sung và từ Quảng trường Kim Il Sung đến Nhà khách Quốc gia Kumsusan, người dân Triều Tiên đã đứng dọc hai bên đường, vẫy tay chào đón ông Tập Cận Bình.

Đoàn xe của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Triều Tiên. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Người dân Triều Tiên chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)