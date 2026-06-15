Chiến sự Trung Đông ngày 15-6: Tàu container bị bắn gần Yemen, Iran lên tiếng về bản ghi nhớ

Theo Al Jazeera, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) đã nhận được báo cáo về việc một tàu container bị một thuyền nhỏ tiếp cận và bắn vào hôm 15-6.

Vụ tấn công xảy ra ở vịnh Aden, cách bờ biển phía Nam Yemen 26 km (14 hải lý). Theo UKMTO, thủy thủ đoàn của chiếc thuyền nhỏ đã nổ súng vào tàu và cố gắng lên tàu.

UKMTO cho biết thêm nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc, đồng thời khuyến cáo các tàu thuyền di chuyển thận trọng và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho UKMTO.

Vụ việc này làm nổi bật mối lo ngại về an ninh hàng hải trong khu vực, mặc dù Iran và Mỹ tuyên bố đã hoàn tất bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột.

Địa điểm xảy ra vụ tấn công tàu ở vịnh Aden, khu vực ngoài khơi Yemen - Ảnh: UKMTO

Cũng trong ngày 15-6, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran chính thức xác nhận Tehran và Washington đã hoàn tất văn bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột.

Theo hãng tin Mehr, việc hoàn thiện văn bản ghi nhớ này đã dẫn đến việc ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon, và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.

Ban thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cho biết thêm bản ghi nhớ sẽ được ký kết chính thức vào ngày 19-6, dự kiến ở Thụy Sĩ. Mặc dù vậy, các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sẽ bị hoãn lại cho đến khi phía bên kia thực hiện đầy đủ các cam kết của mình theo bản ghi nhớ.

Thông cáo cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Pakistan và Qatar vì những nỗ lực hòa giải của họ.

Trong ngày, thêm nhiều quốc gia bày tỏ sự hoan nghênh bước đột phá mới trong đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi đây là một “bước đột phá rất quan trọng” và bày tỏ hy vọng thỏa thuận ban đầu có thể dẫn đến “nền hòa bình lâu dài mà tất cả chúng ta đều mong muốn”.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng bày tỏ: "Ai Cập hy vọng thỏa thuận này sẽ là một bước ngoặt lớn hướng tới việc tăng cường lòng tin, đặt nền tảng mới cho hợp tác, tạo môi trường thuận lợi cho hòa bình và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết các vấn đề khu vực còn tồn đọng".

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, đồng thời là lãnh đạo Phong trào Amal, chủ yếu đại diện cho cộng đồng Shiite, ca ngợi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ và cảm ơn hai nước đã đưa Lebanon vào thỏa thuận này.

Ông Berri cũng đánh giá cao những đóng góp của Pakistan, Qatar, Ả Rập Saudi và Ai Cập trong việc đạt được thỏa thuận này, nhằm thiết lập nền tảng an ninh và ổn định trong khu vực.