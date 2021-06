Các nước quản lý người nhiễm COVID-19 và F1 thế nào?

Chuyên gia nói về quy định cách ly cả nhà F1 ở Singapore Hôm 30-5, Singapore ban hành quy định bắt buộc cả hộ gia đình cách ly tại nhà nếu có một thành viên là trường hợp F1, để đối phó với tình trạng lây nhiễm gia tăng trong không gian gia đình, kênh Channel New Asia cho hay. GS Dale Fisher, cố vấn cấp cao tại khoa bệnh truyền nhiễm của bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH, Singapore), cho rằng đây là một cách tiếp cận “rất thông minh và có mục đích cụ thể”. GS Teo Yik Ying, Hiệu trưởng trường Y tế công cộng Saw Swee Hock (thuộc Đại học Quốc gia Singapore), cũng tán thành cách tiếp cận này. Ông Teo lý giải rằng biến thể Delta đang làm thời gian ủ bệnh ngắn đi nên nếu một đối tượng F1 vô tình bị nhiễm COVID-19, các thành viên trong gia đình có thể bị nhiễm bệnh và sau đó, cùng trở thành nguồn lây trước khi ngành y tế phát hiện các chuỗi lây nhiễm liên quan. Tuy nhiên, ông Teo hy vọng rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời và sẽ được dỡ bỏ khi tỉ lệ dân số Singapore được tiêm vaccine ngừa COVID-19 “đủ cao”. GS Teo cũng chỉ ra thách thức từ việc các gia đình cách ly theo quy định này sẽ gặp nhiều bất tiện do hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác từ bên ngoài. Đặc biệt, giới chức Singapore cần thuyết phục người dân đồng ý thực hiện do biện pháp này không được pháp luật quy định - GS Fisher lưu ý. Còn GS Paul Tambyah, chủ tịch Hiệp hội Lâm sàng vi sinh và bệnh truyền nhiễm châu Á - Thái Bình Dương (APSCMI), lo ngại quy định bị siết chặt như vậy có thể khiến một số thành viên trong gia đình F1 miễn cưỡng hoặc từ chối cách ly do lo ngại mất việc.