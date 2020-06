Brazil: Cô gái xinh đẹp kể lại khoảnh khắc bị bắt cóc, tấn công tình dục nhiều giờ

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Một cô gái xinh đẹp người Brazil đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện sau khi sống sót trong vụ bắt cóc và tấn công tình dục kéo dài 8 tiếng.

Kalliny Trevisan. Ảnh: Focus On News

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra với cô gái xinh đẹp 19 tuổi Kalliny Trevisan, người vừa làm trợ lý hậu cần tại một phòng thí nghiệm dược phẩm, vừa làm người mẫu bán thời gian.

Khoảng 8h sáng 1/6, Kalliny chuẩn bị bước vào nơi làm việc ở khu đô thị Cotia, thuộc đại đô thị São Paulo, Brazil thì bị José Wilker dos Santos, thợ xây 37 tuổi, bắt cóc. Wilker dùng dao để khống chế nạn nhân, buộc cô phải vào trong xe của hắn.

"Mọi việc diễn ra trong tích tắc. Tôi cố chống cự nhưng hắn ta đã kề dao vào cổ tôi đe dọa. Tên bắt cóc nói chỉ muốn lấy thông tin về nơi tôi đang làm việc vì hắn muốn đột nhập vào trong", Kalliny chia sẻ với Bandeirantes TV hôm 9/6.

Cô gái 19 tuổi nhận ra mình là mục tiêu thực sự của kẻ bắt cóc khi hắn ta lén theo dõi cô gần 2 tuần trước khi ra tay. Ảnh: Focus On News

Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp sớm nhận ra mình mới là mục tiêu thực sự của kẻ bắt cóc và hắn ta đã lén theo dõi cô trong gần 2 tuần trước khi ra tay.

Kalliny la hét để tìm kiếm sự giúp đỡ. Lực lượng bảo vệ của tòa nhà nơi cô làm việc đã nghe thấy nhưng khi họ tới nơi, Wilker đã lái xe mang theo Kalliny rời khỏi hiện trường.

Cảnh quay không rõ ràng từ camera an ninh ghi lại được khoảnh khắc Kalliny bị trói và đẩy vào phía sau ô tô trước khi chiếc xe phóng đi với tốc độ cao. Các nhà điều tra cho rằng nghi phạm đã cố tình đỗ xe tại "điểm mù" của camera an ninh.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn có thể xác nhận được biển số xe và liên lạc với vợ của Wilker, chủ nhân của ô tô. Người này đã cung cấp cho cảnh sát địa chỉ làm việc của chồng. Cảnh sát địa phương triển khai một cuộc săn lùng toàn thành phố, chạy đua với thời gian để giải cứu nạn nhân.

Gia đình Kelliny liên tục gọi điện vào máy của cô gái để cảnh sát có thể lần theo tín hiệu điện thoại tìm tới địa điểm mà Kelliny bị kẻ bắt cóc đưa tới.

Theo cảnh sát địa phương, Wilker lái xe tới một công trường xây dựng, nơi hắn làm việc, và tấn công tình dục, bạo hành cô gái xinh đẹp trong nhiều giờ. Sau đó, hắn để nạn nhân trong ô tô và dọa giết chết nếu cô gái la hét.

"Khi đó, tôi hoảng sợ tới nỗi không thể la hét vì nghĩ hắn có thể sẽ đưa tôi tới một địa điểm mà ở đó có đồng phạm. Tôi khóc lóc cầu xin hắn thả tôi ra và đừng cưỡng hiếp tôi. Nhưng kẻ bắt cóc 'bỏ ngoài tai' lời tôi nói và trói chân tay tôi. Điều tôi sợ nhất cũng đã đến. Hắn cưỡng hiếp và đánh đập tôi thậm tệ. Tôi nghĩ mình sẽ chết. Những ký ức về gia đình hiện lên trong phút giây mà tôi nghĩ là cuối cùng của cuộc đời mình", cô gái xinh đẹp chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi thỏa mãn dục vọng, Wilker để nạn nhân một mình trong xe khoảng vài phút. Kelliny nhân cơ hội đỏ nới lỏng được dây trói nhưng cô không thể bỏ trốn vì ngoài dây thừng, kẻ bắt cóc còn dùng dây xích sắt khóa cố định vào ghế trước của ô tô.

Cô gái xinh đẹp bị trói bằng cả dây thừng và dây xích sắt. Ảnh: Focus On News

"Tôi thấy hắn trở lại xe và để một số dụng cụ vào cốp ô tô, trong đó có một cái thuổng. Tôi nghĩ hắn có ý định giết tôi và đào hố chôn xác phi tang. Hắn vào trong xe và vội vàng lái đi thì tôi nghe thấy có tiếng người kêu hắn dừng lại", cô gái 19 tuổi kể lại.

Cuộc truy lùng toàn thành phố kết thúc đầy kịch tính khi cảnh sát đuổi kịp và bắt giữ kẻ tấn công vào khoảng 16h ngày 1/6. Địa điểm bắt giữ đối tượng bắt cóc cách hiện trường vụ bắt cóc khoảng 3 km.

Wilker, kẻ bắt cóc Kalliny, bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Focus On News

Một phát ngôn viên của cảnh sát địa phương cho hay: "Chúng tôi không biết Kalliny vẫn ở trong ô tô lúc đó. Cảnh sát đưa đối tượng bắt cóc ra khỏi xe. Kalliny bắt đầu la hét để thu hút sự chú ý của cảnh sát khi họ đang thẩm vấn kẻ bắt cóc".

Wilker, kẻ từng có tiền án về tội hiếp dâm 19 năm trước, đã bị bắt giữ và phải đối mặt với các tội danh bắt cóc, giam cầm trái phép, tấn công tình dục và gây thương tích cho người khác.

Kalliny được đưa tới bệnh viện Pearl Byington để kiểm tra. Bác sĩ cho biết, ngoài một số vết thương nghiêm trọng, cô gái 19 tuổi còn bị mất nước và rất yếu ớt do bị bỏ đói trong suốt thời gian bị bắt cóc, tấn công tình dục.

Ngoài làm việc chính tại phòng thí nghiệm dược phẩm, Kalliny còn là người mẫu bán thời gian. Ảnh: Focus On News

Sau vụ việc, Kalliny quyết định chia sẻ trải nghiệm khủng khiếp của cô trong vụ bắt cóc, tấn công tình dục để khuyến khích các nạn nhân khác không giữ im lặng với cái ác.

"Các trường hợp giống như của tôi xảy ra mỗi ngày và tôi muốn những phụ nữ cùng cảnh ngộ với mình, có đủ can đảm để thông báo sự việc tới cảnh sát và tìm được sức mạnh để tiếp tục sống.

Tôi cũng muốn mọi người thấy, cái gọi là 'văn hóa' cưỡng hiếp và tấn công phụ nữ thực sự tồn tại ở xã hội của chúng ta. Hôm nay, tôi may mắn sống sót nhưng không phải ai trong tình cảnh của tôi cũng có được may mắn đó. Tôi biết nỗi đau tinh thần sẽ dai dẳng nhưng tôi có thể vượt qua nó.

Tôi luôn là người đứng lên đấu tranh cho công lý trong chính trị và xã hội. Trách nhiệm của tôi là đấu tranh cho phụ nữ và các nhóm thiểu số khác. Tôi cũng xin cảm ơn những người đã can thiệp kịp thời để cứu tính mạng của mình", Kalliny chia sẻ với Bandeirantes TV.

Dữ liệu của Ban thư ký an ninh Brazil cho thấy, có 661 vụ hiếp xâm xảy ra trong tháng 4 tại bang São Paulo. Trong khi đó, theo thống kê của Diễn đàn an ninh Brazil, số vụ liên quan tới việc giết hại phụ nữ tăng lên tới 41% ở bang São Paulo trong tháng 3-4/2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

