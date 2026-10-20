Dấu vân tay 2.200 năm tuổi hé lộ điều bất ngờ về ai thực sự là người đã xây dựng đội quân đất nung bí ẩn của Trung Quốc

Một trong số hàng ngàn chiến binh thuộc Đội quân đất nung. Ảnh Getty Images

Đây là những chiến binh của đội quân đất nung, được chế tác tỉ mỉ cách đây 2.200 năm ở Trung Quốc để canh giữ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.

Tác phẩm này vô cùng tinh xảo – thoạt nhìn, hàng ngàn chiến binh trông có vẻ giống hệt nhau, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc về khuôn mặt, kiểu tóc và áo giáp, một màn trình diễn ngoạn mục về kỹ nghệ chế tác.

Theo truyền thống, các nhà khảo cổ học cho rằng toàn bộ đội quân được xây dựng bởi những người đàn ông trưởng thành.

Nghiên cứu mới cho thấy giả định này có thể sai.

Những nhà điêu khắc – những người có tác phẩm tồn tại lâu sau khi vị hoàng đế họ phục vụ qua đời – đã để lại dấu vân tay của mình trên lớp đất sét vẫn còn ướt, và chính những dấu vân tay đó cho thấy đàn ông, phụ nữ và trẻ em rất có thể đều đã cùng nhau tham gia vào công trình vĩ đại xây dựng Đội quân đất nung.

"Những phát hiện này thách thức giả định lâu nay cho rằng việc sản xuất Đội quân đất nung chỉ dựa vào lao động nam giới trưởng thành", các nhà nghiên cứu do nhà khảo cổ học Xiaoxi Li thuộc Bảo tàng Di tích Lăng mộ Tần Thủy Hoàng dẫn đầu viết, "cung cấp bằng chứng sinh học định lượng đầu tiên về một lực lượng lao động đa dạng bao gồm cả phụ nữ và trẻ em".

Đội quân đất nung lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1974, sau hơn 2.000 năm bị chôn vùi trong bóng tối.

Những người nông dân đào giếng cách lăng mộ hoàng đế khoảng 1,5 km đã phát hiện ra những mảnh vỡ bí ẩn của các chiến binh đất sét kích thước người thật.

Những gì họ tình cờ phát hiện ra là một đội quân ngầm khổng lồ, mà quy mô thực sự của nó phải mất nhiều năm mới có thể được hé lộ.

Những gì đã biết về Đội quân đất nung bao gồm hàng nghìn bức tượng kích thước người thật – khoảng 8.000 chiến binh, 130 cỗ xe ngựa với 520 con ngựa, và 150 con ngựa kỵ binh khác – nhưng phần lớn khu lăng mộ rộng lớn của hoàng đế vẫn chưa được khai quật, và toàn bộ nội dung của nó vẫn còn là điều bí ẩn.

Danh tính của những nghệ nhân đã thực hiện công trình đồ sộ này cũng phần lớn không được biết đến.

Có khá ít nghiên cứu đề cập đến câu hỏi này. Các nghiên cứu trước đây về Đội quân đất nung chủ yếu tập trung vào cách thức chế tạo, chứ không phải ai là người đã tạo ra nó.

Vì vậy, giả thuyết lý thuyết cho rằng đó là đàn ông – nguồn gốc của giả thuyết này vẫn chưa rõ ràng – hầu như không bị thách thức, mặc dù các ghi chép lịch sử cho thấy phụ nữ và trẻ em cũng làm việc trong các xưởng do nhà nước giám sát dưới thời nhà Tần.

Li và các đồng nghiệp lưu ý rằng, lực lượng lao động đa dạng hơn đã được ghi nhận cụ thể trong sản xuất đồ sơn mài – nhưng thành phần lực lượng lao động trong việc xây dựng Đội quân đất nung vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Nhưng dấu vết của lực lượng lao động đó vẫn còn in hằn trên đất sét.

Giống như việc phân tích dấu bàn tay đã hé lộ thông tin về các nghệ sĩ thời tiền sử, dấu vân tay có thể giúp làm sáng tỏ ai là người đã xây dựng đội quân đất nung.

Nghiên cứu này dựa trên 36 chiến binh được tìm thấy trong một hố khai quật duy nhất. Khảo sát ban đầu đã ghi nhận được 91 dấu vân tay – trong đó 12 dấu vân tay sau đó đã bị loại bỏ vì dường như thuộc về những cá nhân để lại nhiều dấu vân tay.

Như vậy, còn lại 79 dấu vân tay để tiến hành phân tích đầy đủ.

Những dấu vết này in khắp người các chiến binh – trên đầu, cánh tay, áo giáp, bàn tay, cổ áo, và thậm chí cả bàn chân – và dường như chúng chỉ là sản phẩm phụ của quá trình chế tạo.

"Các dấu ấn trên bề mặt, bao gồm 73 dấu in, được để lại trong quá trình tạo hình, định hình và lắp ráp khi các nghệ nhân ấn trực tiếp ngón tay lên bề mặt đất sét ướt; những dấu ấn này thường được tìm thấy nhất trên đầu và tay của tượng nhỏ, nơi các nghệ nhân cầm nắm các bộ phận trong quá trình gắn kết và làm mịn," các nhà nghiên cứu viết.

"Các hình chạm nổi, bao gồm 6 hình in còn lại, được tạo ra khi các chi tiết trang trí bằng đất sét đã được định hình sẵn – chủ yếu là đinh áo giáp và dây thắt lưng – được ép lên bề mặt tượng nhỏ, và chúng chỉ được đặt trên các bộ phận của áo giáp."

Bạn có thể nghĩ rằng một dấu vân tay đơn lẻ không thể tiết lộ nhiều thông tin về một cá nhân. Tuy nhiên, bạn đã nhầm, bí mật không nằm ở kích thước dấu vân tay, mà ở khoảng cách rất nhỏ giữa các đường vân trên dấu tay.

Theo các nhà nghiên cứu giải thích, khi con người lớn lên, các đường vân trên dấu vân tay sẽ cách nhau rộng hơn – nhưng sự khác biệt giữa bé trai và bé gái là rất nhỏ.

Những chiến binh và ngựa đất nung trong đội quân được khai quật của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Mỗi chiến binh đều có những đặc điểm và chi tiết khuôn mặt riêng biệt. Ảnh Getty Images

Tuy nhiên, khi con người đạt đến độ trưởng thành về xương, tốc độ tăng trưởng sẽ chững lại – và nam giới thường có khoảng cách giữa các gờ xương hàm rộng hơn một chút so với nữ giới.

Điều đó có nghĩa là khoảng cách trung bình giữa các đường vân – một phép đo được gọi là độ rộng đường vân trung bình – có thể cung cấp manh mối về tuổi tác và giới tính của một người.

Nhưng có một vấn đề: các số đo trùng lặp đáng kể giữa các nhóm khác nhau. Ví dụ, dấu vân tay của một cậu bé tuổi vị thành niên có thể gần như không thể phân biệt được với dấu vân tay của một phụ nữ trưởng thành.

Thay vì cố gắng phân tích từng dấu vân tay riêng lẻ và xác định độ tuổi cũng như giới tính, các nhà nghiên cứu đã sử dụng thuật toán để ước tính tỷ lệ các nhóm nhân khẩu học khác nhau được thể hiện trên tất cả 79 dấu vân tay.

Các nhà nghiên cứu cũng điều chỉnh các phép đo của họ để tính đến sự khác biệt về kích thước dấu vân tay giữa các quần thể và sự co ngót của đất sét trong quá trình sấy khô và nung, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là việc họ dựa vào dữ liệu tham khảo hiện đại của châu Âu dẫn đến sự không chắc chắn.

Tuy nhiên, kết quả phân bố nhân khẩu học cho thấy sự đa dạng hơn nhiều so với những giả định trước đó.

Theo mô hình này, chỉ có 45% dấu vân tay có khả năng là của nam giới trưởng thành. 32,7% khác được cho là của phụ nữ trưởng thành. Và 22,3% còn lại được cho là của trẻ em dưới 15 tuổi.

Việc trẻ em tham gia lực lượng lao động có lẽ không phải là điều bất thường. Các ghi chép lịch sử từ thời nhà Tần mô tả một hệ thống học nghề chính thức, trong đó những người trẻ tuổi học nghề dưới sự giám sát của các nghệ nhân giàu kinh nghiệm.

Theo những bản khắc trên tre của Học viện Yuelu Qin – những văn bản pháp luật cổ được khắc trên tre – “Người thợ cả dạy nghề giỏi; do đó, người học việc hoàn thành khóa đào tạo trong một năm, người thợ mới cần hai năm.”

Các nhà nghiên cứu cho rằng, có thể những người học việc trẻ tuổi được giao những nhiệm vụ tương đối đơn giản, chẳng hạn như gắn các chi tiết trang trí lên áo giáp của chiến binh, trong khi những nghệ nhân giàu kinh nghiệm hơn đảm nhận những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.

Tuy nhiên, những phát hiện này vẫn có một số hạn chế quan trọng. 79 dấu vân tay chỉ đến từ 36 chiến binh trong một khu vực của địa điểm khảo cổ rộng lớn, và tỷ lệ dấu vân tay không nhất thiết phản ánh tỷ lệ những người đã tạo ra chúng.

Ví dụ, những người lao động thiếu kinh nghiệm có thể để lại nhiều dấu vân tay hơn so với những nghệ nhân lành nghề, những người đã thành thạo hơn trong việc xử lý đất sét.

Tuy nhiên, những phát hiện này cho thấy rằng đội quân đất nung có thể là tác phẩm của một nhóm người đa dạng hơn nhiều so với những gì người ta từng tưởng tượng.

Những nghiên cứu trong tương lai có thể tập trung vào việc mở rộng cơ sở dữ liệu dấu vân tay để tạo ra một tập hợp mẫu lớn hơn, từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về người đã xây dựng đội quân đất nung bí ẩn của Tần Thủy Hoàng.

"Bằng chứng sinh học này củng cố mạnh mẽ nhiều ghi chép lịch sử, tái hiện sống động khung cảnh sản xuất trong các xưởng do nhà nước quản lý thời nhà Tần, nơi nam giới và phụ nữ cùng làm việc, và các nghệ nhân trưởng thành làm việc bên cạnh những người trẻ tuổi, có thể là người phụ giúp hoặc người mới vào nghề," các nhà nghiên cứu viết .

Nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Di sản Văn hóa.