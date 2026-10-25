Bí ẩn các vật thể tam giác đen bay với tốc độ 2.900 km/h trên căn cứ quân sự Mỹ, Washington tiết lộ bất ngờ

Vật thể hình tam giác màu đen bí ẩn được nhìn thấy bay với tốc độ 2.900 km/h trên các căn cứ quân sự của Mỹ. Ảnh Indiatoday.

Theo New York Post, các vụ phát hiện vật thể lạ màu đen trên các căn cứ quân sự Mỹ được đề cập trong loạt hồ sơ chính phủ mới công bố hôm thứ Sáu, thuộc sáng kiến của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm giải mật thông tin về các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP). Ngày tháng và địa điểm cụ thể đã bị lược bỏ vì lý do an ninh.

Các vật thể được cho là xuất hiện phía trên một khu vực miền núi, nơi chính phủ Mỹ thử nghiệm những công nghệ tiên tiến. Những bản phác họa công bố kèm hồ sơ mô tả các vật thể hình tam giác màu đen, nhưng không có hình ảnh chụp thực tế nào được công bố.

Di chuyển nhanh như tiêm kích, không thấy khí thải

Theo báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được dẫn trong hồ sơ, các nhân chứng ước tính một vật thể di chuyển khoảng 2,4 km chỉ trong 3 giây, tương đương tốc độ gần 2.900 km/h, ngang với tốc độ của một số máy bay chiến đấu.

Các nhân chứng ước tính vật thể có sải cánh khoảng 2,7-4,6 m, chiều sâu 1,8-2,7 m và độ dày 0,3-0,6 m.

Đáng chú ý, những vật thể này được mô tả là không phát ra tiếng động, không có khí thải nhìn thấy được và duy trì dấu hiệu nhiệt ổn định khi được quét bằng thiết bị ảnh nhiệt. Khác với máy bay hoặc UAV thông thường, chúng không cho thấy những vùng nhiệt tập trung rõ rệt có thể gợi ý vị trí động cơ hay hệ thống đẩy.

Một bản ghi nhớ của Bộ Chiến tranh Mỹ về một vật thể hình tam giác khác cho biết bề mặt bên ngoài của nó dường như liền mạch, không có đặc điểm nổi bật. Hồ sơ cũng không ghi nhận cửa xả động cơ, cửa hút khí, bộ phận điều khiển khí động học hay buồng lái có thể nhìn thấy.

Hai nhân chứng chính trong vụ việc được cho là không gặp các triệu chứng bất thường như buồn nôn, đau đầu, mất phương hướng, mất đoạn ký ức hoặc trải nghiệm giác quan khác lạ.

Mỹ loại trừ công nghệ trong nước?

Các vụ phát hiện gây chú ý do đặc điểm được mô tả của những vật thể và vị trí chúng xuất hiện, đặc biệt là phía trên các cơ sở quân sự nhạy cảm, nơi Mỹ thử nghiệm công nghệ mới.

Theo New York Post, các quan chức đã loại trừ khả năng đây là công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, những tài liệu hiện có chưa xác định được nguồn gốc của chúng, cũng như chưa làm rõ liệu chúng có thuộc về một quốc gia khác hay không.

Bài báo lưu ý rằng hiện chưa có quốc gia nào được biết là sở hữu những năng lực tiên tiến như mô tả trong lời kể của các nhân chứng.

Do ngày tháng và địa điểm xảy ra các vụ việc vẫn được giữ bí mật, khả năng kiểm chứng độc lập cũng bị hạn chế.

Mỹ tiếp tục công bố hồ sơ UFO

Đợt công bố hôm thứ Sáu là lần thứ bảy chính phủ Mỹ giải mật hồ sơ về các cuộc chạm trán với những hiện tượng dị thường chưa xác định trong khuôn khổ sáng kiến của chính quyền ông Trump.

Theo New York Post, các quan chức đã thông báo với một nhóm nhỏ phóng viên rằng sẽ còn những đợt công bố tiếp theo. Đây là một phần trong cam kết của Tổng thống Donald Trump về tăng cường minh bạch thông tin liên quan đến các hiện tượng trên không chưa được giải thích.

Những đợt công bố trước đó bao gồm lời kể của quân nhân và các nhân chứng về những vật thể không xác định. Tuy nhiên, các tài liệu được công bố cho đến nay chưa đưa ra bằng chứng xác thực về sự sống ngoài Trái đất.

Các báo cáo về vật thể hình tam giác màu đen cũng chưa có lời giải. Những mô tả về tốc độ và đặc điểm khác thường chưa đủ để xác định liệu chúng là máy bay thử nghiệm, công nghệ nước ngoài hay một loại vật thể khác.