Băng ở Greenland tan nhanh, 3 ngày đủ lấp đầy 7,2 triệu hồ bơi Olympic

Thứ Năm, ngày 21/07/2022 20:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong vài ngày qua, thời tiết ấm bất thường ở phía tây bắc đảo Greenland (Bắc Cực) đã dẫn tới hiện tượng băng tan nhanh có thể quan sát bằng mắt thường, với các dòng nước chảy tràn vào đại dương.

Băng tan ở Greenland đến mức đáng lo ngại trong vài ngày qua.

Theo CNN, nhiệt độ ở đảo Greenland dao động ở mức 15 độ C, ấm hơn 5 độ so với lúc bình thường ở thời điểm này trong năm.

Chỉ tính riêng ba ngày từ 15 - 17.7, lượng băng tan chảy tại Greenland lên tới 6 tỉ tấn/ngày, đủ để lấp đầy 7,2 triệu hồ bơi Olympic, theo dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu băng và tuyết quốc gia Mỹ (NSIDC).

Nói cách khác, lượng băng tan nói trên đủ để gây ngập sâu 30cm trên toàn bộ bang West Virginia, Mỹ.

"Hiện tượng băng tan ở phía bắc Greenland trong tuần qua là không bình thường, khi nhìn vào mức nhiệt độ trung bình trong 30 - 40 năm qua”, Ted Scambos, nhà khoa học tại NSIDC thuộc Đại học Colorado, nói. “Quá trình băng tan đang diễn ra nhanh hơn. Sự kiện này là sự gia tăng đột biến về lượng băng tan”.

“Điều này rõ ràng khiến tôi lo lắng”, Kutalmis Saylam, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Texas, người đang có mặt ở Greenland, nói. “Ngày hôm qua, chúng tôi còn đi bộ ngoài trời mà chỉ cần mặc áo phông. Điều này thật sự không ngờ tới”.

Mỗi mùa hè, các nhà khoa học lo sợ về sự sự lặp lại của kỷ lục băng tan xảy ra năm 2019, khi Greenland mất 532 tỉ tấn băng và khiến mực nước biển toàn cầu vĩnh viễn tăng thêm 1,5mm.

Nếu toàn bộ băng vĩnh cửu ở Greenland tan chảy, mực nước biển toàn cầu có thể tăng lên tới 7,5cm, đủ để nhấn chìm nhiều thành phố ven biển.

Năm 2020, các nhà khoa học phát hiện băng vĩnh cửu ở Greenland đã tan chảy đến mức không thể đảo ngược. Theo nghiên cứu, tốc độ tan băng trong những năm gần đây vượt xa những gì Greenland đã trải qua trong 12.000 năm qua, theo CNN.

Trước hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra xuất hiện, Greenland chưa từng ghi nhận nhiệt độ gần mức 0 độ C. Kể từ những năm 1980, khu vực này đã ngày càng ấm lên với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với tốc độ trên toàn cầu.

Nguồn: http://danviet.vn/bang-o-greenlandtan-nhanh-3-ngaydu-lap-day-72-trieu-ho-boi-olympic-50202221720...Nguồn: http://danviet.vn/bang-o-greenlandtan-nhanh-3-ngaydu-lap-day-72-trieu-ho-boi-olympic-502022217202930326.htm