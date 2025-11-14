Bằng chứng từ chiếc ghế Hitler tự sát xác nhận rối loạn sinh dục hiếm gặp

Bức ảnh Hitler ở Berchtesgaden, Đức, năm 1940

Đó là kết quả nghiên cứu kéo dài hơn 4 năm, do GS Turi King – chuyên gia di truyền học tại Đại học Bath (Anh) đứng đầu. Nhà nghiên cứu này nổi tiếng với nghiên cứu xác định hài cốt của Vua Richard III. GS King cho biết bà lấy mẫu ADN từ mảnh vải lấy từ ghế sofa thấm đẫm máu trong hầm trú ẩn nơi Hitler tự sát năm 1945 và so sánh với ADN của một người họ hàng của Hitler.

Một bộ phim tài liệu mới tiết lộ những phát hiện này, dự kiến sẽ được phát sóng trên kênh Channel 4 ở Anh vào ngày mai (15/11).

Ngoài việc gợi ý khả năng Hitler mắc một chứng rối loạn bẩm sinh ảnh hưởng đến hormone, được gọi là hội chứng Kallmann, bộ phim cũng nói đến tin đồn Hitler có tổ tiên Do Thái và khả năng ông ta mắc một số rối loạn sức khỏe tâm thần.

Tuy nhiên, những phát hiện được chia sẻ trong phim chưa được giới khoa học thẩm định hay công bố trên tạp chí chuyên ngành, khiến các chuyên gia không tham gia dự án khó đánh giá tính xác thực. GS King cho biết phân tích đã được gửi tới một tạp chí uy tín và bà hy vọng công trình sẽ sớm được xuất bản.

Mảnh vải nhỏ sờn rách mà GS King nghiên cứu bắt đầu hành trình từ năm 1945, trong tay Đại tá Lục quân Mỹ Roswell P. Rosengren - sĩ quan thông tin của Tướng Dwight D. Eisenhower.

Theo bộ phim tài liệu, khi Rosengren được Hồng quân cho phép vào hầm trú ẩn của Hitler, ông đã cắt một miếng vải từ chiếc ghế dính máu. Mảnh vải được giữ trong gia đình Rosengren trước khi được bán đấu giá năm 2014 và được Bảo tàng Lịch sử Gettysburg ở Pennsylvania mua lại.

“Chúng tôi không biết mình sẽ tìm thấy gì. Nó có thể là bộ gien nhàm chán nhất trên hành tinh, nhưng kết quả lại thật đáng kinh ngạc”, GS King cho biết.

Phát hiện nổi bật nhất từ phân tích là Hitler mang một đột biến gien gọi là PROK2. GS King cho biết các biến thể của gien này là nguyên nhân gây hội chứng Kallmann và suy sinh dục giảm hormone hướng sinh dục bẩm sinh. Ở nam giới, tình trạng này có thể làm chậm dậy thì và gây tinh hoàn ẩn.

“Về cơ bản, những người này có nồng độ testosterone thấp. Hoặc họ không trải qua dậy thì, hoặc chỉ dậy thì một phần… 5% trường hợp liên quan đến tình trạng dương vật nhỏ”, GS King nói.

Theo GS Nicholas F. Bellantoni, chuyên gia khảo cổ học người Mỹ, khi chết Hitler được thấy ở cuối ghế sofa với khẩu súng, vết máu bắn lên ghế và bức tường phía sau.

Năm 2009, GS Bellantoni đã kiểm tra chiếc sofa - hiện ở Nga.

“Nếu nguồn gốc của mảnh vải được xác nhận là từ hầm ngầm và từ chính chiếc ghế nơi Hitler và Eva Braun chết, khả năng vết máu thuộc về Hitler là rất cao”, GS Bellantoni cho biết.

Theo ông Alex Kay, một chuyên gia về Đức Quốc xã và giảng viên tại Đại học Potsdam (Đức), những chi tiết mới mà GS King đưa ra có vẻ phù hợp với hồ sơ lịch sử.

Ông lưu ý rằng một tài liệu y tế từ thời Hitler bị giam sau cuộc đảo chính thất bại năm 1923 cho thấy Hitler bị tật ở tinh hoàn.

“Tôi cho rằng việc phát hiện hội chứng Kallmann là một khám phá lớn”, ông Kay nói. Ông cho rằng thông tin này giúp giải thích việc Hitler thiếu các mối quan hệ cá nhân.

Hai nhà nghiên cứu Kay và King cho biết phát hiện mới của họ bác bỏ tin đồn Hitler có tổ tiên Do Thái - bắt nguồn từ việc bà nội Hitler mang thai khi làm việc cho một gia đình Do Thái.

Dựa trên dữ liệu nhiễm sắc thể Y phù hợp với họ hàng cùng dòng nam của Hitler, GS King nói không có khả năng Hitler có tổ tiên Do Thái.