Anh: Bị phát hiện xăm số phòng tù nhân lên đùi, nữ cai ngục nhận cái kết đắng

Từ hình xăm trên đùi của nữ cai ngục và hành vi bất thường của người này với một nam tù nhân, quan chức nhà tù phát hiện chuyện bí mật trong phòng giam.

Nữ cai ngục Scarlett Aldrich. Ảnh: The Sun

Theo The Sun, nữ cai ngục Scarlett Aldrich 20 tuổi khi cô xăm số phòng của một tù nhân tên Jones phạm tội cướp có vũ khí lên đùi. Các quan chức nhà tù phát hiện hình xăm khi kiểm tra y tế cho nữ cai ngục.

Thời điểm đó, Scarlett, có mẹ và cha dượng đều làm cảnh sát, là một thành viên đáng tin cậy tại nhà tù an ninh nghiêm ngặt Full Sutton, gần thành phố York, đông bắc nước Anh.

Scarlett còn bị phát hiện gửi thư tình cho tù nhân và chuyển một điện thoại di động kèm thẻ sim cho tù nhân này, theo tòa án Hull.

Hôm 14/4, Scarlett, nay đã 22 tuổi, xuất hiện trong video trực tuyến để nghe kết án khi đang bị tạm giam tại nhà tù HMP New Hall, thành phố Wakefield, Anh.

Thẩm phán John Thackray QC tuyên bố Scarlett chịu mức phạt 10 tháng tù giam. Ông Thackray cho biết, đã cân nhắc về một bản án treo, nhưng vì tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội nên bản án 10 tháng tù giam được đưa ra.

"Hành vi vi phạm của bị cáo rất nghiêm trọng dù đang giữ chức vụ của một sĩ quan quản tù ở nhà tù an ninh nghiêm ngặt.

Bị cáo được đào tạo và cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn khi để nảy sinh tình cảm với tù nhân. Dù vậy, bị cáo vẫn để điều đó xảy ra", ông Thackray nói.

Vị thẩm phán Anh nói thêm: "Bị cáo đã đặt an toàn và an ninh của nhà tù vào tình trạng nguy hiểm. Đây là một nhà tù an ninh nghiêm ngặt, nơi không cho phép tù nhân sử dụng điện thoại di động và thẻ sim. Điều đó vi phạm quy tắc của nhà tù. Bị cáo đã phản bội lòng tin mà mọi người trao cho".

Scarlett bị phát hiện có tình cảm với nam tù nhân tại một trong những nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở Anh. Ảnh: Ben Lack

Nói thêm về việc nữ quản ngục cung cấp điện thoại di động và thẻ sim cho tù nhân Jones, thẩm phán Thackray xác nhận, Scarlett và Jones chỉ dùng điện thoại để trao đổi chuyện yêu đương với nhau và không có bằng chứng nào cho thấy cặp đôi dùng điện thoại di động với mục đích phạm tội.

Scarlett không biểu lộ cảm xúc khi bị kết án tù. Trong phiên tòa trước, nữ cai ngục này thừa nhận có hành vi sai trái trong nhà tù và đã đưa điện thoại di động kèm thẻ sim cho tù nhân.

Chiếc điện thoại bị tịch thu sau đó. Cảnh sát cũng phát hiện các bức thư tình của Scarlett và ảnh chụp hình xăm trên đùi trái của nữ quản ngục.

Những nghi ngờ bắt đầu từ tháng 8/2019, khi Scarlett và Jones được trông thấy nói chuyện cùng nhau suốt 2 tiếng trong xưởng của nhà tù.

Công tố viên Ayman Khokar nói: "Mọi người nhận thấy Scarlett đi tới khu xưởng, chào các sĩ quan quản tù khác, trước khi ngồi xuống chỗ Jones và tán gẫu với tù nhân này suốt 1 tiếng. Những lần gặp gỡ và thời gian nói chuyện dần dần tăng lên, khiến các tù nhân khác xì xào về sự thân thiết của cặp đôi".

Một đồng nghiệp phát hiện Scarlett và Jones đang "tán tỉnh" nhau và đã hỏi thẳng nữ cai ngục về chuyện này.

"Cô ấy đã được đồng nghiệp cảnh báo về hậu quả nhưng tỏ vẻ không quan tâm và tiếp tục quay lại xưởng tán gẫu với tù nhân", ông Khokar nói thêm.

Nữ cai ngục bị đình chỉ công tác và lĩnh án 10 tháng tù giam. Ảnh: Submitted

Quan chức nhà tù được báo tin và các quản tù tìm thấy điện thoại di động.

Ngày 18/9/2019, Scarlett bị đình chỉ công tác và thừa nhận với quan chức nhà tù rằng, mọi chuyện xuất phát khi Scarlett bị bạn trai cũ đánh trong cuộc tranh cãi gay gắt.

Khi thấy vết xước trên mặt nữ quản ngục, tù nhân đã chủ động hỏi han và an ủi Scarlett. Từ đó, tình cảm nảy sinh giữa đôi bên. Quan chức nhà tù cho biết, nữ quản ngục và tù nhân chưa có bất kỳ hoạt động tình dục nào trong nhà tù.

