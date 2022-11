FIFA phản ứng ra sao khi Qatar đột ngột áp đặt quy định chưa từng có ở World Cup?

Bia sẽ không được bày bán công khai tại các sân vận động World Cup.

FIFA đưa ra tuyên bố xác nhận tuân thủ yêu cầu từ nước chủ nhà Qatar, “sau khi tham vấn với nhà chức trách nước sở tại”. FIFA nói sẽ tập trung bán bia ở những nơi khác phù hợp hơn, ví dụ như lễ hội dành cho các cổ động viên, các địa điểm gặp mặt cổ động viên và các địa điểm được cấp phép, theo NBC News.

FIFA cũng cho biết, loại bia Bud Zero không có cồn vẫn sẽ được Qatar cho phép bán tại sân vận động World Cup như loại nước uống bình thường.

Quyết định của Qatar không gây bất ngờ vì quốc gia này áp đặt các luật Hồi giáo rất chặt chẽ, bao gồm việc hạn chế sử dụng đồ uống có cồn.

Nhưng việc hoàng gia Qatar đột ngột thay đổi quyết định đã khiến FIFA và nhà tài trợ Budweiser khó xử. Budweiser đã chi khoảng 75 triệu USD cho FIFA để độc quyền bán bia của hãng tại World Cup 2022.

Hãng bia Budweiser thuộc sở hữu của công ty AB InBev có trụ sở ở Bỉ, đưa ra tuyên bố nói rằng, “đây là một tình huống khó xử”. Công ty vẫn mong muốn được “ăn mừng bóng đá cùng các cổ động viên” nhưng buộc phải cắt giảm hoạt động kinh doanh tại World Cup 2022 do “hoàn cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát”.

Hiện không rõ hợp đồng của Budweiser ký với FIFA sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Nhưng 4 năm tới, World Cup 2026 được tổ chức ở Bắc Mỹ sẽ không chịu các quy định hạn chế như ở Qatar.

Ở Qatar, uống bia rượu ở nơi công cộng hoặc say xỉn ở nơi công cộng đều bị cấm và người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Bên cạnh đó, đồ uống có cồn chỉ được phép phục vụ cho người trên 21 tuổi tại một số nhà hàng, khách sạn được cấp phép.

Các quy định này đến từ luật Hồi giáo khắt khe do Qatar là quốc gia Hồi giáo bảo thủ, được thi hành bởi chế độ quân chủ.

Hãng Budweiser là nhà cung cấp bia độc quyền cho World Cup 2022.

Trong 12 năm kể từ khi Qatar được trao quyền đăng cai World Cup 2022, đây không phải lần đầu tiên FIFA phải thay đổi các quy chuẩn đáp ứng yêu cầu từ nước chủ nhà.

Theo New York Times, quyết định mới được hoàng gia Qatar trực tiếp đưa ra và thuộc danh mục “không thể đàm phán”. Hoàng tử Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, anh trai của quốc vương Qatar, lo ngại rằng việc các cổ động viên uống rượu bia quá mức, say xỉn ở nơi công cộng sẽ tạo ra vấn đề an ninh và để lại ấn tượng xấu với cư dân địa phương.

Nhà chức trách Qatar khuyến cáo cổ động viên và du khách nước ngoài cần tuân thủ các điều luật ở nước này, sau khi người dân địa phương đã gửi đơn khiếu nại, phàn nàn về sự ồn ào.

Vi phạm các quy định khắt khe ở Qatar sẽ khiến các du khách và cổ động viên nước ngoài bị phạt tiền hoặc thậm chí đối mặt án tù giam.

