Những lý do bạn nên mua chung cư ngay

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Nhiều người cho rằng không nên mua chung cư vì tuổi thọ chỉ được vài chục năm, lại không tăng giá như đất nền. Nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại, ngày càng nhiều người chọn mua chung cư bởi những lý do dưới đây.

Tại Hà Nội, tuy số lượng giao dịch thành công giảm nhẹ nhưng chung cư vẫn là sản phẩm được giao dịch chủ yếu.

Sở hữu tiện ích ngay trong khu dân cư

Chị Hải Ngọc vừa ký hợp đồng mua căn hộ tại TNR GoldSeason chia sẻ:"Trước khi quyết định mua nhà, vợ chồng tôi phân vân không biết nên mua nhà chung cư hay nhà đất. Nhưng sau khi tìm hiểu thì chúng tôi quyết định mua chung cư. Tại dự án mà chúng tôi chọn, theo giới thiệu của chủ đầu tư là có hệ thống tiện ích nội khu phong phú và đa dạng. Trong đó có nhiều không gian dành cho các bé như trường học, phòng vui chơi và phát triển thể chất trong nhà, phòng hội họa, phòng cảm thụ âm nhạc, bể bơi nhiệt đới trẻ em… Thêm vào đó, dự án còn có phòng khám đa khoa quốc tế, tiệm thuốc 24/7 rất tiện cho các sinh hoạt sau này.”

Hiện nay, hầu hết các dự án chung cư đều được tích hợp các tiện ích như siêu thị, khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym, bể bơi, công viên…. Do đó, khi lựa chọn mua chung cư, người mua không phải di chuyển đi đâu xa để tìm kiếm dịch vụ tiện ích, mà sẽ được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ngay trong nội khu dự án.

Mô hình lớp học tại dự án TNR GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Không gian sống yên tĩnh và riêng tư

Phải chịu tiếng ồn từ thói quen sinh hoạt của nhà hàng xóm là một trong những tình huống điển hình nhiều gia đình gặp phải khi ở nhà mặt đất. Tuy nhiên, nếu sống ở chung cư bạn sẽ không cần phải lo lắng về điều này. Tại chung cư không gian riêng tư được đảm bảo, không bị làm phiền bởi hàng xóm, các cửa ở chung cư cũng được trang bị cách âm làm giảm thiểu tiếng ồn tối đa.

Đặc biệt, sống ở chung cư mọi thành viên trong gia đình đều sinh hoạt trong cùng một không gian sẽ làm gia tăng kết nối, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình.

Môi trường sống được chăm lo hàng ngày

Một điều dễ nhận thấy, ở hầu hết các chung cư lớn yếu tố vệ sinh công cộng luôn được đảm bảo. Bạn sẽ không lo cảnh rác thải vương vãi ở lối đi, đầu ngõ hay tại những nơi đặt thùng rác. Các căn hộ chung cư đều có nơi bỏ rác công cộng ở mỗi tầng.

Công tác vệ sinh như việc lau dọn, phòng ngừa côn trùng cũng được tiến hành thường xuyên sẽ đảm bảo môi trường sống luôn sạch sẽ, hạn chế tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe.

An ninh được đảm bảo

“Một trong những lo ngại của gia đình tôi chính là xã hội ngày càng có nhiều mối nguy hiểm. Với tài chính như của vợ chồng tôi chỉ đủ mua một ngôi nhà trong ngõ nhỏ, khu vực này dễ bị trộm cắp, thêm vào đó có xảy ra hỏa hoạn cứu hỏa cũng không thể đến gần được" - Anh Danh Tùng (Hà Nội) chia sẻ.

Không ít người có cùng nỗi lo như gia đình anh Tùng, nhưng nếu ở chung cư bạn có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bạn sẽ không phải lo về vấn đề này nữa. Một trong những ưu điểm ở chung cư là yếu tố an ninh, bạn hoàn toàn có thể an tâm về việc bảo vệ tài sản mỗi khi vắng nhà. Tại các dự án chung cư đều được lắp đặt camera an ninh quan sát 24/7. Bên cạnh đó, mỗi dự án đều có đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, thường xuyên túc trực và giám sát tòa nhà, do vậy các trường hợp trộm cắp ở chung cư đều được hạn chế một cách tối đa.

Mức giá của căn hộ chung cư đa dạng

Hiện nay, có nhiều dự án chung cư cao tầng được xây dựng với diện tích và mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình. Các chủ đầu tư đưa ra nhiều chương trình ưu đãi có lợi dành cho người mua, chính sách bán hàng cũng rất linh hoạt bằng việc chia thành nhiều đợt thanh toán. Đối với những khách hàng không đủ điều kiện tài chính để mua căn hộ thì cũng thuận lợi nhận được sự hỗ trợ từ các ngân hàng.

Mô hình bệnh viện tại dự án TNR GoldSeason.

Chính vì những ưu điểm trên mà chung cư ngày nay đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải dự án mua nhà nào cũng đảm bảo được các yếu tố trên, nên trước khi xuống tiền mua nhà, người mua nên tìm hiểu kỹ về dự án.

TNR GoldSeason là một trong những dự án đang được đánh giá cao trên thị trường BĐS Hà Nội bởi hội tụ đầy đủ những lợi thế khi ở chung cư. Nằm tại vị trí trung tâm quận Thanh Xuân, dự án còn sở hữu dải tiện ích nội khu cao cấp, đồng bộ đáp ứng tối đa cho một cuộc sống tiện nghi. Được ra mắt thị trường vào cuối năm 2015, đến nay dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để kịp tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng được dự kiến vào giữa quý 3/2018.

