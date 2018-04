ERA Vietnam chính thức là đơn vị phân phối độc quyền dự án The Canary Heights

Thứ Bảy, ngày 14/04/2018 10:00 AM (GMT+7)

ERA Vietnam – một thành viên của thương hiệu phân phối bất động sản danh tiếng tại Mỹ, ERA Real Estate, và là thương hiệu quốc tế chuyên tập trung phân phối bất động sản lớn hàng đầu tại Châu Á - Thái Bình Dương vừa chính thức độc quyền phân phối dự án khu căn hộ cao cấp The Canary Heights tọa lạc tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đây là một dự án có quy mô lớn với vị trí đắc địa độc nhất do GuocoLand – Một trong những chủ đầu tư BĐS danh tiếng nhất tại Singapore.

Toạ lạc tại Bình Dương – nơi có tốc độ phát triển và mức độ đầu tư bậc nhất Việt Nam, khu The Canary Heights là dự án được phát triển nhằm đón đầu xu hướng nhà ở tân tiến và phong cách sống đương đại nơi đây. Với vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng tốt, cơ sở vật chất vượt trội, nằm ngay cạnh Aeon Mall Canary, The Canary Heights mang đến định nghĩa mới về phong cách sống tiện nghi hiện đại mà vẫn đầy bình yên thanh nhã. Tại đây, cư dân có thể tận hưởng một đẳng cấp sống hoàn toàn mới tại khu vực Bình Dương này.

Dự án căn hộ cao cấp The Canary Heights

Ông Phạm Thanh Tuấn – Tổng Giám Đốc ERA Vietnam chia sẻ: “ERA Vietnam vừa chính thức trở thành đối tác hợp tác phát triển và độc quyền phân phối dự án The Canary Heights. Chúng tôi đầu tư rất nhiều tâm huyết vào dự án The Canary Heights Bình Dương để không chỉ khẳng định sự hiện diện của ERA tại thị trường Bình Dương trong năm nay, mà còn mong muốn góp phần kiến tạo một biểu tượng thành công đích thực cho từng cư dân tương tai tại The Canary Heights nói riêng, cũng như cộng đồng các công ty Singapore và nhiều nước khác tại Bình Dương nói chung.

Thị trường Bình Dương, với rất nhiều đối tác chuyên gia nước ngoài và khách hàng Việt Nam có thu nhập cao, vẫn đang thiếu những công ty cung cấp dịch vụ môi giới, dịch vụ liên quan đến BĐS một cách chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của ERA tại thị trường Binh Dương hy vọng sẽ đem lại nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư BĐS và người mua để ở tại khu vực này.

Không chỉ đơn thuần là khu căn hộ cao cấp, The Canary Heights còn là một bộ phận được tích hợp hài hoà trong tổng thể khu độ thị liên hợp The Canary với đầy đủ các cơ sở vật chất và tiện nghi đẳng cấp, phục vụ cho mọi nhu cầu của quý cư dân. Các căn hộ tại The Canary Heights mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn với nhiều loại diện tích 83,87m2 – 107,84m2- 146,37m2 từ 2, 3 đến 4 phòng ngủ. Với thiết kế hiện đại,thanh lịch, trang nhã và diện tích rộng lớn, mỗi căn hộ tại nơi đây đều được thiết kế để lấy nắng và gió.

Ảnh chụp thực tế tại dự án The Canary Heights

The Canary Heights là dự án có một không hai nên đang được rất nhiều khách hàng cũng như người đầu tư chào đón. Vì vị trí đẹp, thiết kế hoàn hảo, phù hợp với các loại diện tích khác nhau, nhu cầu thuê hoặc mua để ở của khách hàng là những người các tỉnh đang làm việc và học tập tại Hồ Chí Minh, Bình Dương và các khu vực lân cận.

Với giá bán căn hộ hợp lý chỉ từ khoảng 2 tỷ, và khách hàng chỉ cần thanh toán 30% có thể nhận được nhà để cho thuê hoặc ở ngay, và 70% còn lại thanh toán trong 2 năm, sẽ thu hút được quan tâm rất lớn của các khách hàng tiềm năng.