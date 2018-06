Dự án The Sun mở bán tri ân khách hàng thu hút hàng trăm lượt khách tham dự

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 27-05-2018 vừa qua, lễ Mở bán và Tri ân khách hàng dự án The Sun đã thu hút hàng trăm lượt khách hàng tham dự. Buổi lễ đã thể hiện sự tri ân sâu sắc từ chủ đầu tư cũng như đơn vị phân phối dành đến tất cả các khách hàng đã quan tâm đến dự án thời gian qua.

Cũng từ đó, khách hàng có cái nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản đang sôi sục tại phía Tây Hà Nội cũng như những điểm cộng của dự án The Sun Mễ Trì.

The Sun là dự án hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng mua ở và đầu tư khu vực phía Tây Hà Nội. Nhân dịp ra mắt và tri ân khách hàng, Chủ đầu tư dành tặng hàng loạt quà tặng hấp dẫn lên đến hàng trăm triệu đồng cho tất cả các khách hàng quan tâm đến dự án và đã đăng ký mua căn hộ tại dự án The Sun

The Sun Mễ Trì tri ân quà tặng khủng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lễ Mở bán và Tri ân khách hàng dự án The Sun được diễn ra ngày 27-05-2018 tại khách sạn Grand Plaza vừa qua đã tạo dấu ấn lớn đối với toàn bộ khách hàng đã và đang quan tâm dự án. Tại buổi lễ, quý khách mời có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội cũng như có nhận định sắc nét hơn về chung cư The Sun Mễ Trì. Việc tri ân của chủ đầu tư - Công ty Cổ Phần Đầu tư và Sản xuất Thái Dương với mức quà tặng lên đến hơn 100 triệu đồng đã thể hiện sự thiện chí và sự quan tâm của chủ đầu tư tới khách hàng.

Buổi lễ Mở bán và Tri ân khách hàng dự án The Sun ngày 27-05-2018 có sự tham gia của Chủ tịch, Tổng Giám đốc phía chủ đầu tư cũng như đại diện 2 đơn vị phân phối: Đất Xanh Miền Bắc và Địa Ốc Viethomes. Ông Nguyễn Xuân Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ:

Xây dựng The Sun, chúng tôi không chỉ hướng đến việc đảm bảo chất lượng căn hộ hoàn mỹ mà chúng tôi mong muốn hướng đến xây dựng 1 cộng đồng văn minh và đoàn kết. The Sun chính là chân trời hạnh phúc cho tất cả các cư dân không chỉ của Việt Nam mà cả cư dân Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan sinh sống dưới mái nhà The Sun.

Cho đến nay, sau lễ Mở bán và tri ân khách hàng, 70% căn hộ có chủ đã khẳng định sức nóng của dự án chỉ sau 4 tháng xây dựng và bung hàng. Những yếu tố dẫn đến sức nóng của dự án không chỉ bởi vị trí vàng, mức giá hợp lí, tiện ích đầy đủ mà còn bởi sự tâm huyết của chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thái Dương. Chị Nguyễn Thị Phương Thanh đến từ Từ Liêm, Hà Nội cho biết: The Sun là dự án có vị trí trung tâm, đúng khu vực được nhà nước quan tâm xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, tại Mễ Trì hiện các tiện ích và dịch vụ cũng ngày càng được đồng bộ và mọc lên nhiều nên không chỉ khách Việt mà đến cả khách ngoại quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng rất thích chọn làm khu vực cư trú và làm việc.

Với những cam kết và lợi ích mang lại cho khách hàng, tất cả khách hàng đều hài lòng khi ra về, đặc biệt là các khách hàng đã may mắn bốc thăm trúng thưởng 1 giải đặc biệt 1 xe máy SH Mode trị giá 50.990.000 đồng hoặc 1 giải nhất 1 chuyến du lịch Dubai trị giá 21.900.000 đồng cùng rất nhiều phần quà có giá trị khác cũng được trao thành công cho khách hàng. Mọi nỗ lực của chủ đầu tư cùng các đơn vị phân phối được khách hàng đón nhận chính là nguồn động lực lớn để Thái Dương quyết tâm mang lại những sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng

2. Chung cư The Sun thu hút bởi sự đột phá từ thiết kế.

Nhìn nhận thị trường toàn khu vực, với lượng nguồn cung khủng tại Thủ đô nói chung và phía Tây Hà Nội nói riêng, 1 dự án đơn thuần không có bước đột phá sẽ khó lòng được đón nhận. The Sun tạo ra sự khác biệt nhờ thiết kế vuông vắn, các căn hộ đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên và căn hộ Dualkey thông minh 2 chìa khóa. Thiết kế Dual key chính là giải pháp tối ưu cho các gia đình đa thế hệ hoặc muốn đầu tư tại thời đại mới Các căn hộ có diện tích hợp lý từ 74,18m2 – 115,61m2 với mức giá chỉ từ 2,7 tỷ/căn hộ 3 phòng ngủ. Đây là mức giá hấp dẫn và đột phá tạo nên sự quan tâm đặc biệt cho khách hàng.

Anh Lê Xuân Hưng- Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Địa ốc Viethomes, đơn vị phân phối chính thức dự án cho biết: “Không chỉ thu hút người mua nhà ở, dự án The Sun Mễ Trì được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm nhờ nằm tại vị trí có giá cho thuê đắt đỏ bậc nhất thành phố mang lại tiềm năng cho thuê sinh lời hấp dẫn.”.

Lý giải về khả năng sinh lời cao tại khu vực phía Tây cho các nhà đầu tư, các chuyên gia nhận định, phía Tây đặc biệt là khu vực Mỹ Đình do tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, trình độ dân trí cao, nhiều trường đại học danh tiếng và là nơi tập trung nhiều cư dân Hàn Quốc sinh sống và làm việc . Từ đó thu hút các khách hàng muốn thuê căn hộ với mức giá từ 12-20 triệu đồng/tháng.

Hiện chủ đầu tư đang có chính sách hấp dẫn cho khách hàng, với các căn 01 và 03 có giao dịch thành công khách hàng sẽ được tặng 30 triệu đồng/căn, các căn hộ 08 được tặng 20 triệu/căn. Giá trị quà tặng được khấu trừ trực tiếp vào giá bán căn hộ trong hợp đồng.

Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội về vị trí, phong cách thiết kế, tiện ích…. The Sun Mễ Trì là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm sự khác biệt trong không gian, sự an lành, thư thái trong tâm hồn, đặc biệt một môi trường sống xanh mát, văn minh.