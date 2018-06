Đập tan nắng hè cùng cơn lốc quà tặng từ dự án Amber Riverside

Tháng 6 - cao điểm mùa hè càng thêm “tăng nhiệt” với sự ra mắt của hàng loạt dự án bất động sản tại Hà Nội. Tâm điểm trong đó chính là chung cư Amber Riverside, số 622 Minh Khai. Lễ mở bán ngày 24/06 tới đây cùng cơn lốc quà tặng giá trị từ dự án hứa hẹn sẽ giúp xua tan nóng hè, mang đến niềm vui cho nhiều khách hàng.

Mua Amber Riverside: Trúng xe tay ga – Nhận ngay điều hòa

Ngày 24/6, tại văn phòng bán hàng dự án số 622 Minh Khai - Hai Bà Trưng, chủ đầu tư Telin sẽ phối hợp cùng đơn vị phân phối chính thức Đất Xanh Miền Bắc tổ chức “Lễ mở bán dự án Amber Riverside”.

Chính sách bán hàng hấp dẫn là điểm nhấn thu hút khách hàng quan tâm dự án Amber Riverside

Theo đó, các khách hàng đặt mua căn hộ tại dự án từ ngày 25/05 đến 24/06 sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn và thiết thực. Giải Đặc biệt là 01 xe máy Honda Vision sành điệu trị giá 30 triệu đồng dành cho khách hàng may mắn nhất. Một chiếc tủ lạnh LG side by side cao cấp trị giá 16 triệu đồng là giá trị của giải nhất. Giải Nhì là 01 máy giặt LG hiện đại trị giá 10 triệu đồng và 02 Giải Ba - mỗi giải là 01 lò vi sóng tiện dụng Panasonic trị giá 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, các khách hàng tham gia sự kiện còn có cơ hội nhận 6 Lì xì may mắn, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Không dừng ở đó, chủ đầu tư Amber Riverside tiếp tục dành tặng những phần quà “giải nhiệt” cho khách hàng: mua căn hộ bao nhiêu phòng ngủ - nhận bấy nhiêu điều hòa. Cụ thể, khách hàng được tặng ngay 04 điều hoà cho căn hộ 04 phòng ngủ, tặng 03 điều hoà cho căn hộ 03 phòng ngủ và 02 điều hoà cho căn 02 phòng ngủ. Nhờ vậy, mùa hè nóng bức sẽ không còn là nỗi lo với những cư dân tương lai của Amber Riverside.

Đồng thời, khách mua căn hộ thời điểm này cũng được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt như: hỗ trợ vay lên tới 70% GTCH với lãi suất 0% trong 12 tháng, chiết khấu 8% cho các khách hàng thanh toán sớm 95% GTHĐ.

Vị trí trung tâm – không gian xứng tầm bậc nhất phía Nam Hà Nội

Dự án Amber Riverside là sản phẩm bất động sản tâm huyết của chủ đầu tư TELIN, do Công ty cổ phần Vimeco – Vinaconex thi công, gồm tòa chung cư cao 23 tầng (có 3 tầng hầm). Tọa lạc tại số 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, dự án thuộc vùng đất vượng khí, hội tụ cả 3 yếu tố “Nhất cận thị - Nhị cận giang - Tam cận lộ”. Nơi đây sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm phía Nam Hà Nội, được coi là khu vực đáng sống bậc nhất thành phố.

Amber Riverside 622 Minh Khai hứa hẹn mang lại cuộc sống lý tưởng và chất lượng cho cư dân

Từ dự án, cư dân sẽ dễ dàng di chuyển tới đường vành đai 2, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, tiếp cận với các địa điểm quan trọng như bệnh viện Bạch Mai, trường ĐH Kinh doanh Công nghệ, ĐH Bách Khoa,… Điểm cộng giúp Amber Riverside trở nên nổi bật và đắt giá chính là vị trí gần với sông Hồng trù phú. Điều này không chỉ mang đến tầm nhìn tuyệt mỹ, khoáng đạt mà còn góp phần tạo nên môi trường sống trong lành và tràn đầy năng lượng cho cư dân.

Chủ đầu tư dự án cũng chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích nội khu cao cấp và hiện đại. Đó là 3 tầng trung tâm thương mại sang trọng, nhà hàng, sảnh louge, vườn nướng BBQ, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, spa, quảng trường xanh…

Bên cạnh không gian chung, mỗi căn hộ Amber Riverside cũng được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Với cảm hứng từ phong cách sống Singapore, 100% các căn hộ được thiết kế đạt tiêu chuẩn Eco, sở hữu 2 logia thoáng rộng cùng không gian mở đẹp mắt. Diện tích linh hoạt 74.16m2 – 149.31m2, gồm từ 2 đến 4 phòng ngủ sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu của các khách hàng. Điểm ấn tượng không thể không nhắc đến là toàn bộ căn hộ phía Tây đều được trang bị kính cản nhiệt Low-E, giúp căn phòng luôn mát dịu vào ngày hè, ấm áp khi trời đông.

Hội tụ đầy đủ những giá trị lý tưởng về cả vị trí, không gian, thiết kế và tiện ích, căn hộ Amber Riverside hứa hẹn trở thành “tổ ấm mơ ước” cho nhiều gia đình.