Giá vàng nổi sóng, lo "bọ vàng" tái xuất trở lại

Tâm lý đám đông rất nguy hiểm Theo TS Phạm Nguyễn Anh Huy, ĐH RMIT Việt Nam, tâm lý đám đông luôn là một vấn đề nghiêm trọng ở các nền kinh tế, đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Khi các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy thị trường biến động mạnh, họ thường có xu hướng đi theo đám đông. Điều này cực kỳ nguy hiểm do họ chỉ đầu tư với tâm lý sợ bỏ lỡ trong khi không có một vốn hiểu biết nhất định về thị trường. Rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam lướt sóng ở thị trường vàng với mong muốn làm giàu nhanh chóng và đây là một phương án cực kỳ nhiều rủi ro trong bất kỳ một thị trường nào. Lý do nằm ở khoảng chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra ở thị trường vàng luôn luôn ở mức cao trong lúc thị trường có nhiều biến động. “Các nhà đầu tư có thể phải chịu một khoản lỗ lớn ngay khi vừa thực hiện quyết định đầu tư. Do đó, các nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào thị trường này” - ông Huy nói.