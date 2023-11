Giá vàng cao nhất lịch sử: Bất ngờ “đại gia” ôm gần 2 tỷ đồng mua vàng cất két

Ngày 29/11, khi giá vàng lên cao nhất lịch sử, một số cửa hàng kinh doanh vàng nổi tiếng ở phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) tấp nập khách đến giao dịch. Bất ngờ hơn, trong “cơn điên” của giá vàng, hàng trăm người ôm tiền đi mua vàng nhằm lướt sóng.

Bãi giữ xe cho khách vào giao dịch của một cửa hàng vàng chật kín với hàng trăm chiếc.

Ghi nhận của PV tại một số cửa hàng vàng, ngay từ sáng sớm đến chiều muộn, hàng trăm khách hàng thay nhau xếp hàng ra tận cửa chở mua bán. Trong đó, cứ 10 người vào thì có tới 7 người mua vàng.

Đứng nép vào một góc cửa hàng vàng, bà Trang, trú tại Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn lừng chừng khi giá vàng tăng quá nhanh.

Khách xếp hàng chật kín phía bên trong cửa hàng vàng.

“Tôi có hơn 400 triệu đồng gửi tiết kiệm, hôm qua quyết định rút hết để mang mua vàng mà đứng cả tiếng ở đây rồi vẫn không biết có nên mua hay không vì giá tăng nhanh quá. Vàng nhẫn sáng hôm qua có hơn 61 triệu đồng/lượng, giờ 62,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng hôm qua có 72,5 triệu đồng/lượng mà chiều nay đã lên 74 triệu đồng/lượng. Lên quá nhanh, giá quá cao”, bà Trang nói.

Khách xếp hàng chờ giao dịch từ trong quầy ra đến tận cửa.

Ngược lại, cầm gần 2 tỷ đồng tiền mặt đi thẳng vào quầy giao dịch để mua 30 lượng vàng, không hề ngần ngại, vợ chồng anh Tuấn, trú tại Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, theo dự đoán của anh, vàng sẽ tăng lên đến 80 triệu đồng nên anh dồn hết tiền tiết kiệm để mua.

Giá vàng SJC niêm yết ở mức 72,7-74 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) lúc 15h chiều ngày 29/11.

“Tôi mua 15 lượng vàng nhẫn với giá 63,08 triệu đồng/lượng hết 946 triệu đồng, 15 lượng vàng SJC với giá 74 triệu đồng/lượng hết 1,11 tỷ đồng. Riêng vàng nhẫn thì được lấy luôn, vàng miếng thì cửa hàng hẹn ngày mùng 5/12 mới đến lấy vì chưa có sẵn”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, lãi suất ngân hàng hiện tại quá thấp, càng về cuối năm giá vàng càng lên cao nên anh quyết định đầu tư hết tiền tiết kiệm vào vàng.

Hàng chục người "quây kín" quầy giao dịch.

Đứng xếp hàng để bán 9 chỉ vàng nhẫn, chị Hiền, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, số vàng này chị mua cách đây 9 năm với giá gần 3,1 triệu đồng/chỉ, giờ bán được với giá gần 6,2 triệu đồng/chỉ, lãi ngay gần 30 triệu đồng.

“Thấy giá lên cáo chưa từng thấy nên tôi bán luôn, không bán nhỡ giá vàng lại xuống thì tiếc lắm”, chị Hiền nói.

Một vài người ôm cả "đống tiền" đến để mua vàng lướt sóng.

Ông Nguyễn Hữu Thuyết - Phó ban Trực doanh, Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, giá vàng biến động khiến lượng khách tăng lên từ 40 - 50% tùy từng thời điểm, lượng khách mua vào chiếm đa số chiếm khoảng 70% tổng lượng khách giao dịch.

Một khách hàng chi gần 1 tỷ đồng để mua 15 chỉ vàng nhẫn.

Theo ông Thuyết, giá vàng trong nước tăng mạnh do giá vàng thế giới tăng. Đồng thời, lãi suất ngân hàng trong nước giảm mạnh khiến người dân và các nhà đầu tư chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang mua vàng do vàng là một kênh đầu tư an toàn, tính thanh khoản cao.

Cuối buổi chiều lượng khách vẫn rất đông đứng xếp hàng chờ giao dịch.

Ông Thuyết cũng dự báo rằng, thời điểm từ giờ đến cuối năm tình hình nguồn tài chính của người dân tăng lên do lưu lượng hàng hóa tăng cao, lãi suất ngân hàng giảm, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản còn khá trầm lắng, khiến cho nhu cầu đầu tư vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn tăng lên.

Khác với cảnh đông đúc, nhộn nhịp tại các cửa hàng vàng lớn, một số cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ lẻ vẫn rất vắng vẻ.

Trong ngày 29/11, giá vàng liên tục “nhảy múa” không ngừng. Sau khi vàng miếng SJC tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 74,6 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn lên mức 63 triệu đồng/lượng thì chiều nay, giá vàng đồng loạt điều chỉnh giảm.

Tính đến 17h ngày hôm nay, 29.11 được Tập đoàn DOJI niêm yết vàng SJC ở mức 72,2-73,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua bán là 1,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 72,4-73,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua bán là 1,3 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 250 nghìn đồng ở chiều mua vào so với phiên ngày hôm qua.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]