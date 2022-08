Thép liên tục lao dốc, sản lượng bán ra của DN tỷ phú Trần Đình Long vẫn tăng khủng

VN-Index mở cửa phiên hôm nay với sắc xanh, chỉ số tăng hơn 3 điểm. Tuy nhiên, lực cung tại khu vực 1.260 điểm nhanh chóng khiến chỉ số suy yếu và thu hẹp đà tăng.

Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là trụ đỡ quan trọng đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường chung.

Thị trường nhìn chung tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ đến giữa phiên sáng.

Sang phiên chiều, lực cung mạnh áp đảo khiến VN-Index từ từ đổ dốc và đánh mất sắc xanh. Nhưng sau đó, Vn-Index đã hồi phục lại.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/8, VN-Index tăng 2,1 điểm (0,17%) lên 1.258,85 điểm, HNX-Index tăng 0,08 điểm (0,03%) đạt 301,41 điểm, UPCoM-Index tăng 0,54 điểm (0,58%) lên 92,86 điểm.

VN-Index giữ nhịp tăng

Nhóm bất động sản và chứng khoán đồng loạt đi lên với mức tăng lần lượt là 0,4 và 0,33%.

Dòng tiền vẫn được duy trì tốt trong phiên này. Giá trị giao dịch kết phiên đạt hơn 18,4 nghìn tỷ đồng

HPG là cổ phiếu tác động mạnh nhất lên chỉ số chính. Cổ phiếu này đem về cho Vn-Index 0,74 điểm.

Trong phiên hôm qua 08/08, tự doanh công ty chứng khoán mua ròng gần 96 tỷ đồng. Trong đó, các mã được mua ròng mạnh là HPG (81.2 tỷ đồng).

Tình hình bán thép trong tháng 7 của doanh nghiệp tỷ phú Trần Đình Long khá khả quan

Liên quan đến mã cổ phiếu này, mặc dù trong tháng 7, thị trường thép trong nước tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu yếu, thời tiết bắt đầu vào mùa mưa nhưng sản lượng xuất khẩu thép xây dựng của HPG đạt 147,000 tấn, tăng 81% so với cùng kỳ. Thép cuộn cán nóng (HRC) của Tập đoàn đạt 150,000 tấn trong tháng 7, giảm 5% so với cùng kỳ. Sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép, tôn mạ đạt 78,000 tấn, riêng ống thép là 60,000 tấn, tăng 38%.

Lũy kế 7 tháng, HPG đã sản xuất 4.9 triệu tấn thép thô, tăng 5% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt trên 4.5 triệu tấn thép các loại, tăng trưởng 5%. Trong đó, thép xây dựng là 2.7 triệu tấn, tăng 25%; sản lượng HRC đóng góp gần 1.6 triệu tấn, tăng 6%.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/thep-lien-tuc-lao-doc-san-luong-ban-ra-cua-dn-ty-phu-tran-dinh-long-van-tang-khung-c6a9153.html