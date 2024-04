Sau văn bản của "đại gia dầu khí", cổ phiếu đang sàn bỗng "tím lịm", trắng bên bán

Tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường. VN-Index sau nửa đầu phiên giữ sắc xanh nhạt đã đảo chiều giảm sau đó.

Nhóm dầu khí giao dịch tích cực trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch nhưng gặp áp lực bán gia tăng về cuối phiên chiều khiến đa phần các cổ phiếu lùi về dưới ngưỡng tham chiếu, điển hình như GAS giảm 1,2%, BSR giảm 1,6%, PVT giảm 1,6%, PLX giảm 1,8%.

Nhiều cổ phiếu chứng khoán mất giá trên 3% như APG, SHS, VND, MBS, AGR, CSI,... FTS thậm chí giảm sàn về 53.100 đồng/cp. Cổ phiếu hàng không và bán lẻ đều giao dịch tiêu cực: VJC và HVN lần lượt mất đi 2,45% và 3,33% giá trị; MWG giảm 1%, PNJ giảm 3,55%,...

Nhóm bất động sản cũng diễn biến rất tệ. Nhiều cổ phiếu rớt mạnh như VIC giảm 3,02%, NVL giảm 4,44%, PDR giảm 3,95%, DIG giảm 4,32%, NLG giảm 3,31%,...

Kết quả phiên giao dịch ngày 17/4, Vn-Index giảm 22,67 điểm (1,86%) xuống 1.193,01 điểm. Như vậy, Vn-Index đã thủng mốc 1.200 điểm, ngưỡng kháng cự quan trọng. HNX-Index giảm 2,63%, tương đương 1,15 điểm, còn 226,2 điểm. UPCoM Index giảm 0,48%, tương đương 0,55 điểm, còn 88,15 điểm.

Sắc xanh chỉ còn lác đác trên bảng điện tử

Hôm nay cũng là phiên đáo hạn phái sinh sớm do ngày mai thị trường nghỉ lễ, đây có thể là lý do khiến dòng tiền thận trọng. Sự lo ngại khiến nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài thị trường, thanh khoản tụt giảm mạnh so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 21,4 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 348 mã giảm, 137 mã tăng và 57 mã đi ngang.

LPB là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,42 điểm. Ở chiều ngược lại, BID lấy đi của Vn-Index 2,98 điểm.

Khối ngoại bán ròng gần 430 tỷ đồng, lệnh bán tập trung vào các mã như VHM, SHB, MSN, VIC, VRE.

Phiên này, cổ phiếu PSH mặc dù mở cửa vẫn giảm điểm, thậm chí giảm sàn bỗng quay đầu tăng mạnh, leo một mạch lên mức giá trần 4.690 đồng/cp. Dư mua giá trần hơn 1 triệu đơn vị nhưng không có bên bán đối ứng. Đóng cửa, thị giá PSH giữ nguyên tại mức giá trần.

Cổ phiếu PSH của Dầu khí Nam Sông Hậu đảo chiều ngoạn mục

Cổ phiếu PSH tăng trần bất ngờ sau khi Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) vừa có văn bản gửi UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM giải trình cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tiếp.

Trước đó, thị giá PSH ghi nhận chuỗi lao dốc trong giai đoạn từ 4/4 – 16/4, thị giá giảm hết biên độ 7/9 phiên, trong đó giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 10/4-16/4, qua đó rơi về vùng 4.390 đồng/cp tương ứng mất 44% giá trị.

Phía NSH Petro cho biết giá cổ phiếu giảm sàn liên tục do cổ phiếu PSH bị bán giải chấp và do tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Công ty không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp tới giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Được biết, trong khoảng thời gian từ 8/4 – 12/4, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT PSH đã báo cáo bán ra tổng cộng gần 4 triệu cổ phiếu PSH cùng với lý do là bán giải chấp cổ phiếu. Hiện ông Huy còn nắm giữ hơn 75,3 triệu cổ phiếu PSH tương ứng tỷ lệ 59,69% vốn, vẫn là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

