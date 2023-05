Một "đại gia” bất động sản cắt giảm gần 1.400 nhân viên

Thị trường chứng khoán ngày 5/5 mở cửa trong sắc đỏ dưới tham chiếu trước áp lực giảm từ bộ đôi VIC và VHM. VIC đang giảm 0.78% và VHM giảm hơn 1%, đóng góp khoảng 1 điểm vào đà giảm của VN-Index.

VN-Index tiến gần vùng kháng cự 1.050-1.060 điểm. Tổng thể thị trường sáng nay vẫn là giảm giá với áp lực bán mạnh hơn. Trong 20 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường, chỉ 6 cổ phiếu tăng giá, còn lại toàn giảm.

Phiên chiều vẫn tiếp tục chứng kiến đà đi ngang của chỉ số chính. Thanh khoản yếu khiến thị trường khó bứt phá.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/5, Vn-Index giảm 0,3 điểm (tương đương 0,03%) xuống 1.040.31 điểm.. HNX-Index giảm 0,35 điểm (0,17%) còn 207,8 điểm, UPCoM-Index tăng 0,29 điểm (0,37%) lên 77,56 điểm.

Loạt cổ phiếu trụ vẫn giảm mạnh

Sau phiên đạt đỉnh về thanh khoản hôm qua, dòng tiền vào thị trường yếu dần trong hôm nay. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 10,7 nghìn tỷ đồng.

VCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên đà tăng của Vn-Index trong phiên này khi đem về 1,55 điểm. Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên thị trường khi lấy đi của chỉ số chính 0,56 điểm.

Có thể thấy dòng tiền vào yếu sau mùa báo cáo quý 1/2023. "Sell in May and go away" có vẻ đang bắt đầu. Theo chiến lược này, nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu vào tháng 5 và đầu tư lại vào tháng 11. Tuy không phải luôn đúng nhưng có thể sẽ đúng trong năm nay.

Phiên này, DXG của Tập đoàn Đất Xanh giảm 0,75%, còn 13.200 đồng/cổ phiếu. Trước đó, DXG đã có phiên giảm 1,48%.

Liên quan đến DXG, CTCP Tập đoàn Đất Xanh vừa công bố kết quả kinh doanh trong quý 1/2023.

Trong quý 1/2023, doanh thu thuần của DXG chỉ hơn 378 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động bán căn hộ, dịch vụ môi giới và hợp đồng xây dựng đều sụt giảm. Chỉ có hoạt động quản lý, cho thuê bất động sản đầu tư ghi nhận tăng trưởng doanh thu.

Đất Xanh tiếp tục thua lỗ trong quý I vừa qua

Ngoài ra, kỳ này DXG phát sinh gần 38 tỷ đồng hàng bán trả lại, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này.

Kỳ này DXG cắt giảm mạnh chi phí bán hàng (70%) và quản lý doanh nghiệp (46%) xuống lần lượt là 78 tỷ và 93 tỷ đồng. Trong khi chi phí lãi vay tăng 36% lên 140 tỷ đồng.

Dù vậy, DXG vẫn lỗ ròng hơn 95 tỷ đồng trong quý 1/2023, trong khi cùng kỳ lãi hơn 270 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1, DXG tiếp tục cắt giảm tới 1.384 người, xuống còn 2,389 nhân viên so với đầu năm.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/mot-34dai-gia-bat-dong-san-cat-giam-gan-1400-nhan-vien-c6a27993.htmlNguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/mot-34dai-gia-bat-dong-san-cat-giam-gan-1400-nhan-vien-c6a27993.html