Lợi nhuận bốc hơi tới 73% sau kiểm toán, Thuduc House nói gì?

Sắc xanh tiếp tục ở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Loạt cổ phiếu lớn tăng khá tốt như VHM, VIC, TCB , GVR, ACB,...

Thị trường tiếp tục dao động trong biên độ khá hẹp như những phiên gần đây.

Về cuối phiên chiều, chỉ số nhích lên đáng kể khiến Vn-Index nhích lên trên mốc 1.064 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/3, VN-Index tăng 5,2 điểm (0,49%) lên 1.064,64 điểm, HNX-Index tăng 1,55 điểm (0,75%) còn 207,5 điểm, UPCoM-Index tăng 0,27 điểm (0,75%) còn 76,76 điểm.

Đây là phiên tăng thứ 9 liên tiếp của Vn-Index.

Nhóm ngân hàng nhiều mã tăng tốt trở lại

Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng hôm nay, đây là xu hướng kéo dài liên tục mấy phiên gần đây.

Lực cầu phiên chiều tăng khiến thanh khoản nhích lên so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13,3 nghìn tỷ đồng.

VHM tiếp tục là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên đà tăng của Vn-Index trong phiên này khi đem về 2,18 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của chỉ số chính 1,49 điểm.

Phiên này, cổ phiếu TDH chốt ở vùng giá tham chiếu, 3.170 đồng. Thời gian qua, TDH liên tục giao dịch trong vùng đáy với giá chỉ ngang cốc trà đá. Vốn hóa thị trường chỉ hơn 357 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ hơn 1.100 tỷ. TDH đang trong diện kiểm soát từ ngày 27/6/2022 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là số âm.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến TDH, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa công bố giải trình việc lợi nhuận giảm mạnh sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Cụ thể, sau kiểm toán năm 2022, Thuduc House ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 73% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm từ 30 tỷ đồng về 8 tỷ đồng.

Lợi nhuận của Thuduc House bốc hơi mạnh sau kiểm toán

Thuduc House cho biết do khoản chi phí tài chính tăng do tăng trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư; tăng chi phí quản lý do tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu quán hạn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp điều chỉnh giảm thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, đồng thời ghi nhận tăng chi phí khác của các dự án đã hoàn thành của công ty; tăng thuế TNDN hoãn lại do trích trước chi phí xây dựng.

Theo công ty, doanh thu giảm so với năm 2021 do công ty giảm doanh thu từ các hoạt động thanh lý tài sản, thanh lý các khoản đầu tư. Tuy nhiên công ty cũng đã tiết giảm được tối đa các khoản chi phí hoạt động, từ đó chuyển lỗ 890 tỷ trong năm 2021 thành lãi 8 tỷ trong năm 2022.

Vào 16/3 vừa qua, TDH cũng vừa nhận các quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty tại ngân hàng với số tiền bị cưỡng chế là gần 91 tỷ đồng.

