Loạt sếp lớn bị bắt, cổ phiếu doanh nghiệp bị bán tháo

VN-index mở phiên hôm nay tăng hơn 6 điểm. SAB, VCB, MSN, VRE, CTG,... là các trụ đỡ tích cực nhất thị trường. VN-Index nới rộng đà tăng và kiểm tra lại khu vực 1.030 điểm vào giữa phiên sáng.

Sang phiên chiều, thị trường yếu hơn, Vn-index đã lùi về quanh ngưỡng 1.025 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/2, VN-index tăng 3,43 điểm (0,34%) lên 1.024,68 điểm, HNX-Index giảm 0,88 điểm (0,43%) về 202,38 điểm, UPCoM-Index tăng 0,6 điểm (0,79%) đạt 76,44 điểm.

Thị trường tăng nhưng số cổ phiếu xanh đỏ gần như cân bằng

Dòng tiền gần như đứng ngoài thị trường. Thanh khoản giảm mạnh so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 7,3 nghìn tỷ đồng.

VCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên đà tăng của Vn-index khi mang về 0,83 điểm. Ở chiều ngược lại, TCB lấy đi của chỉ số chính 0,42 điểm.

Phiên này, nhiều cổ phiếu xây dựng hồi phục, trong đó MDG tăng trần; NHA tăng 2,87%; CIG tăng 4,09%; CTD tăng 0,45%;... Tuy nhiên, TTB vẫn giảm sàn với dư bán sàn hơn 2 triệu đơn vị.

TTB có 5 phiên giảm mạnh và tạm tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 phiên giảm sàn. Chỉ trong một tuần, TTB đã đánh mất hơn 25% thị giá. Cổ phiếu TTB bị bán tháo trong bối cảnh đã có 4 bị can đều là cán bộ thuộc CTCP Tập đoàn Tiến Bộ bị khởi tố do "cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán" xảy ra tại doanh nghiệp này.

4 sếp lớn của TTB bị bắt

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ án Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group) có trụ sở trên địa bàn.

Trước đó, ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố hình sự Vụ án. Liên quan đến vụ án, ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố 4 bị can đều thuộc TTB Group.

Trên website, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ tự giới thiệu được thành lập từ năm 2018, là công ty đa ngành nghề, hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Công ty hiện do ông Phùng Văn Bộ làm Chủ tịch HĐQT và ông Phùng Văn Thái làm Tổng Giám đốc.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/loat-sep-lon-bi-bat-co-phieu-doanh-nghiep-bi-ban-thao-c6a23769.html