Làm ăn khấm khá, ngân hàng do tỷ phú Hồ Hùng Anh làm chủ tịch chuẩn bị chia tiền "khủng"

Vn-Index lên trên ngưỡng 1.290 điểm nhờ dòng tiền sôi động ngay từ sớm. TCB bùng nổ từ rất sớm và có thời điểm đã tăng kịch trần trước khi hạ nhiệt đôi chút sau đó. Lượng tiền khổng lồ đổ xô vào mua TCB đẩy thanh khoản mã này lên mức kỷ lục.

Sau khi vượt qua 1.290 điểm, áp lực bán đã có phần gia tăng. Khá nhiều bluechip sau đó đã nới đà đi lên, dù không mạnh nhưng cũng đủ giúp VN-Index chạm đến ngưỡng điểm trên trước khi bước vào phiên ATC và giữ được mốc điểm 1.290 điểm này khi đóng cửa khi lực cung có gia tăng đôi chút ở những phút cuối.

VND tiếp tục giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp do hiệu ứng bán tháo từ các nhà đầu tư sau sự cố hệ thống bị tấn công, khiến cho khách hàng không thể giao dịch. Trong thông báo mới nhất,VND cho biết sẽ tiến hành kiểm tra thông luồng với các sở giao dịch chứng khoán. “Hiện tại, chúng tôi và các chuyên gia vẫn đang song song rà soát các lỗ hổng an ninh thông tin (nếu có) để đảm bảo hệ thống được bảo vệ an toàn”, trích thông báo của VND.

Kết quả phiên giao dịch ngày 28/3, Vn-Index tăng 7,09 điểm, tương đương 0,55%, lên 1.290,18 điểm. HNX Index tăng 1,07 điểm (0,44%) lên 243,92 điểm. Chỉ số Upcom tăng 0,3 điểm, tương đương 0,33%, lên 91,48 điểm.

Mặc dù chỉ số chính tăng nhưng khá nhiều mã lớn giảm điểm

Thanh khoản tiếp tục tăng nhẹ so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 28,3 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 254 mã tăng, 80 mã đứng giá và 209 mã giảm.

Khối ngoại ghi nhận 13 phiên bán ròng trên sàn HoSE, tính từ ngày 12/3. Theo thống kê, nhóm cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất phiên hôm nay là VHM (323 tỷ đồng), VRE (255 tỷ đồng), TCB (19 tỷ đồng), VNM (159 tỷ đồng), NVL (158 tỷ đồng).

TCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 2,21 điểm. Ở chiều ngược lại, GVR lấy đi của Vn-Index 0,33 điểm.

TCB chốt phiên này tăng 5,38%, đạt 48.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản khớp lệnh đạt 30 triệu cổ phiếu. Phiên hôm qua, cổ phiếu này giảm nhẹ.

Liên quan đến TCB, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kết thúc năm 2023, Techcombank vượt kế hoạch các mục tiêu đề ra. Cụ thể, nhà băng ghi nhận tổng tài sản đạt 849.482 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 22.888 tỷ đồng, giảm 10,5% so với năm trước tuy nhiên vẫn vượt 4% kế hoạch đề ra.

Techcombank lý giải, mức suy giảm chủ yếu do môi trường lãi suất cao khiến chi phí vốn của ngân hàng và thu nhập lãi thuần giảm 8,6%.

Ngân hàng của tỷ phú Hồ Hùng Anh làm ăn phát đạt

Techcombank dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức. Theo đó, với lợi nhuận để lại của năm 2023, sau trích lập các quỹ, Techcombank lên phương án chia cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Số tiền nhà băng này dự kiến chi trả bằng tiền mặt là gần 5.284 tỷ đồng. Nguồn chi trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Thời điểm và tiến độ thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III/2024. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Ngân hàng, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

