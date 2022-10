Hòa Phát lỗ kỷ lục: Mỗi ngày mất 20 tỷ đồng

Nhóm cổ phiếu thép giảm ngay từ khi mở cửa khiến đà tăng nhẹ đầu phiên của Vn-index tắt ngúm.

VN-Index tiếp đà điều chỉnh về giữa phiên sáng. Sắc đỏ bao phủ lên hầu hết các nhóm ngành với áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm bất động sản, thép và bán lẻ.

Nhiều cổ phiếu doanh nghiệp thép đồng loạt dư bán giá sàn, điển hỉnh như HPG, HSG, NKG, TNA.

Phiên chiều, chỉ số tiếp tục gặp áp lực giảm điểm rất lớn từ nhóm cổ phiếu VN30. VN-Index chỉ thu hẹp đà giảm khi chỉ số chạm xuống vùng 1.005 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, VN-Index tăng 0,58 điểm (0,06%) đạt 1.027,94 điểm, HNX-Index giảm 3,31 điểm (1,55%) lên 219,43 điểm, UPCoM-Index tăng 0,2 điểm (0,26%) về 76,29 điểm.

Vn-Index hồi nhẹ cuối phiên

Thanh khoản giảm mạnh so với phiên cuối tuần trước. Giá trị giao dịch đạt 12,5 nghìn tỷ đồng.

VCB, GAS, BID đóng góp tích cực nhất cho chỉ số chính khi cộng thêm cho Vn-index lần lượt 2,29 điểm, 1,02 điểm và 0,96 điểm.

HPG của Tập đoàn Hòa Phát giảm sàn ngay từ khi mở cửa. Chốt phiên, cổ phiếu này chỉ còn 15.650 đồng/cổ phiếu. Với đà giảm sàn, HPG lấy đi của chỉ số chính 1,55 điểm.

Giá cổ phiếu HPG hiện tại đã giảm rất mạnh từ đỉnh khoảng 65%. Động thái bán mạnh cổ phiếu HPG nói riêng và nhóm cổ phiếu thép nói chung diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ngành này nhận kết quả kinh doanh kém sắc.

Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long lỗ kỉ lục

BCTC Quý 3 vừa công bố cho thấy HPG lỗ kỷ lục. Cụ thể, Quý 3/2022 HPG đạt doanh thu 34.441 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế - 1.786 tỷ đồng, giảm 117% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn.

Ban Lãnh đạo HPG cho biết, kết quả kinh doanh trên là do nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu trong đó đặc biệt là giá than cao gấp ba lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/hoa-phat-lo-ky-luc-moi-ngay-mat-20-ty-dong-c6a16000.htmlNguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/hoa-phat-lo-ky-luc-moi-ngay-mat-20-ty-dong-c6a16000.html