Giai đoạn kinh tế khó khăn, có kênh đầu tư ăn lãi tới 450% trong 1 tháng

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 13,26 điểm (0,88%) xuống 1.485,52 điểm; HNX-Index giảm 0,3% xuống 442,25 điểm và UPCom-Index giảm 0,52% xuống 111,8 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường ở mức cao, đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.

Áp lực bán tại nhóm ngân hàng, chứng khoán khá mạnh khiến phần lớn cổ phiếu trong các nhóm này giảm sâu.

Bộ ba "ông lớn" ngân hàng là BID, CTG và MBB đã góp sức lấy đi của thị trường gần 4 điểm. Theo sau là VPB, TCB và STB với mức giảm cũng không kém cạnh.

Bên cạnh đó, đà giảm cũng lan ra các cổ phiếu bất động sản, xây dựng, khu công nghiệp khiến thị trường thêm phần ảm đạm.

Ở nhóm Bluechips, nhiều cổ phiếu cũng đóng cửa trong sắc đỏ như VRE, PNJ, BVH, VNM, MWG, GVR...

Trong khi đó, các cổ phiếu được hưởng lợi từ giá hàng hóa như phân bón, hoá chất, thép, dầu khí đã thu hút dòng tiền và tăng khá tốt. Nổi bật là nhóm dầu khí với hàng loạt mã tăng tốt như GAS, OIL, PVB, PVS, PVX, PVC tăng kịch trần.

Nhóm phân bón ghi nhận DPM, DCM, LAS, BFC, DGC tăng mạnh; NKG, HSG, TLH cũng giữ sắc xanh khi kết phiên.

Nhiều mã cổ phiếu có biên độ tăng trưởng lớn trong tháng 2.

Có thể thấy dù thị trường liên tục giằng co rung lắc nhưng nhìn chung trong tháng 2 thị trường chứng khoán đã khởi sắc hơn so với tháng 1. Tính chung đến hết tháng 2 cả VN-Index và HNX-Index đều tăng so với thời điểm cuối tháng 1 dù mức tăng là không quá cao.

Tuy nhiên, trong tháng 2, nhiều nhóm ngành giao dịch khá tích cực mới biên độ lãi khá cao. Thống kê trong tháng 2, sàn HOSE có hơn 140 cổ phiếu tăng giá trên 10%. Dẫn đầu đà tăng là mã PTC của CTCP Đầu tư ICAPITAL với mức tăng lên tới 63,74%.

Còn trên sàn HNX, tổng cộng 117 cổ phiếu có mức giá tăng trưởng trên 10% trên tháng 2. Dẫn đầu trong nhóm là PBP của CTCP Bao bì dầu khí Việt Nam với mức tăng trưởng vượt trội lên tới 118,11%. Đây là mã duy nhất trên HNX đạt tỷ suất lợi nhuận vượt 100% tháng qua.

Đặc biệt, dẫn đầu đà tăng trên thị trường UPCoM trong tháng 2 là cổ phiếu XMD của của CTCP Xuân Mai - Đạo Tú khi tăng kịch trần 12 phiên liên tiếp đẩy thị giá tăng tới 450% (gần 5 lần).

Cùng với đó, quan sát thị trường có thể thấy hiện một số nhóm ngành như phân bón, dầu khí đang liên tục nổi sóng bất chấp các ngành khác chịu áp lực điều chỉnh. Nhóm cổ phiếu dầu khí được hưởng lợi lớn nhờ giá dầu tiếp tục tăng do căng thẳng chính trị Nga - Ukraine. Thậm chí trong hai phiên đầu tháng 3, nhóm dầu khí giao dịch khởi sắc mặc cho thị trường chịu áp lực điều chỉnh.

Nguồn: http://danviet.vn/giai-doan-kinh-te-kho-khan-co-kenh-dau-tu-an-lai-toi-450-trong-1-thang-50202223161111372.htm