Được dự báo tích cực, cổ phiếu của tỷ phú Trần Đình Long hút tiền

Thị trường tiếp tục tăng điểm ngay từ sớm. Điểm nhấn sáng nay thuộc về nhóm cổ phiếu thép với ba đại diện toàn ngành là NKG, HSG và HPG đang là những mã khớp lệnh cao nhất thị trường.

Sau phiên tăng bùng nổ chiều qua, các cổ phiếu vừa và nhỏ đã chững lại. Độ rộng thể hiện bên tăng giá vẫn đang áp đảo nhưng biên độ tăng đã hạn chế nhiều.

Ngưỡng kháng cự gần 1.290 điểm vẫn chưa thể được chinh phục trong phần còn lại của phiên sáng nay, khi lực cầu ở nhóm thép là không đủ đưa dòng tiền lan tỏa mạnh và xa hơn.

Phiên chiều, nhóm cổ phiếu ngành công nghệ, viễn thông lại có tín hiệu tích cực hơn, dù thanh khoản không thể so với các nhóm ngành khác. Cụ thể, các mã HVH và ITD đóng cửa ở mức giá trần tại 7.450 đồng và 14.450 đồng, khớp lần lượt 1,31 triệu và 0,43 triệu đơn vị.

Kết quả phiên giao dịch ngày 4/6, Vn-Index tăng 3,52 điểm (tương đương 0,28%) đạt 1.382,53 điểm. HNX-Index giảm 0,4 điểm (0,16%) còn 244,32 điểm. UPCoM-Index tăng 0,06 điểm (0,07%) lên 97 điểm.

Loạt cổ phiếu ngân hàng nhuộm đỏ cuối phiên

Dòng tiền vào thị trường vẫn ở mức dưới 30 nghìn tỷ. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng. Sàn HOSE ghi nhận 202 mã tăng và 224 mã giảm và 75 mã đứng giá.

FPT là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,69 điểm. Ở chiều ngược lại, ACB lấy đi của Vn-Index 0,28 điểm.

Trong phiên, có thời điểm, cổ phiếu FPT còn vọt tăng lên mức 139.300 đồng/cp.

Trước đó, sau phiên tăng mạnh lên đỉnh lịch sử (phiên 22/5) ở mức 138.000 đồng/cp, cổ phiếu FPT có dấu hiệu bị khối ngoại “xả” hàng và rơi vào điều chỉnh nhẹ.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, cổ phiếu FPT đã ghi nhận mức tăng khoảng 40%. Còn nếu tính trong khoảng 1 năm qua, thị giá cổ phiếu FPT đã lên gấp đôi.

HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát duy trì đà tăng tích cực từ đầu phiên, là một trong những cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chung. Chốt phiên, cổ phiếu này tăng 1,03%, lên mức 29.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch lên mức cao với gần 40 triệu cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh.

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long được nhận xét tích cực

Trong báo cáo mới nhất, dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại, Chứng khoán Vietcap vừa dự báo tổng sản lượng bán hàng năm 2024 của Tập đoàn Hoà Phát sẽ đạt 4,2 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2023. Qua đó, giúp doanh thu cả năm nay tăng 10%, đạt 130.878 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế tăng 123%, đạt 15.144 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng mà Tập đoàn Hoà Phát đang đề ra.

Trong đó, Chứng khoán Vietcap nhận định sản lượng bán hàng thép HRC của Tập đoàn Hoà Phát trong năm nay sẽ đạt 2,8 triệu tấn, tương đương so với năm 2023, do công suất của tập đoàn đã đạt mức tối đa. Đối với mảng tôn mạ, dự kiến sản lượng bán hàng sẽ tăng 10% so với năm 2023, đạt 362.000 tấn.

Mặt khác, việc triển khai “siêu” dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất 2 được dự báo sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm sau, sẽ giúp Tập đoàn Hoà Phát ghi nhận biên lợi nhuận gộp tốt hơn.

