Đem gần 6 tỷ đồng đi đầu tư chứng khoán, tạm lỗ gần 1 tỷ đồng

Vn-Index tiếp tục mở cửa trong sắc đỏ. Thị trường diễn biến khá tiêu cực khi sắc đỏ bao trùm bảng giao dịch điện tử.

Cổ phiếu chứng khoán giao dịch tiêu cực bất chấp nhiều công ty công bố kết quả kinh doanh quý III khả quan. Theo đó, nhiều mã giảm kịch sàn như: VCI, FTS, AGR, CTS; bên cạnh đó, SSI giảm 4,6%, VND giảm 4,96%, HCM giảm 3,39%,

Nhóm bất động sản cũng rực đỏ với VHM giảm 1,85%, VIC giảm 1,37%, KBC giảm 3,29%, PDR giảm 2,17%,...

Lực bán áp đảo trên diện rộng khiến VN-Index thủng 1.100 điểm. Trước đó, mốc 1.100 điểm được kỳ vọng là hỗ trợ cứng cho chỉ số trong ngắn hạn.

Kết phiên hôm nay 19/10, VN-Index giảm mạnh 15,55 điểm (tương đương 1,41%) xuống còn 1.087,85 điểm. HNX Index giảm 3,67 điểm, tương đương 1,62%, còn 223,45 điểm. Upcom Index giảm 0,94 điểm, tương đương 1,1%, xuống 85 điểm.

Tâm lý hoảng sợ bao trùm thị trường khiến nhà đầu tư có tiền đứng im không giao dịch. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 15,9 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 141 mã tăng giá, 45 mã đứng giá tham chiếu và 364 mã giảm giá.

NĐTNN tiếp tục giao dịch với tâm lý tích cực khi duy trì trạng thái mua ròng. Cụ thể, khối ngoại mua ròng 270 tỷ đồng trên sàn HoSE. Theo đó, nhóm CP được khối ngoại mua ròng là FPT, HPG, PDR, PVD, DGC.

CTG tác động tích cực nhất tới VN-Index khi mang về cho chỉ số chính 0,3 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của Vn-Index 1,94 điểm.

LBE của CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An bất ngờ lội ngược dòng ngoạn mục so với thị trường. Cổ phiếu này chốt phiên trong sắc tím, lên mốc 17.400 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn giảm gần 12% so với đầu năm.

Liên quan đến LBE, CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt trên 41 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế đạt 860 triệu đồng, giảm gần 22% so với thực hiện trong quý 3/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu 2023, LBE ghi nhận gần 85 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,3 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 2% và 29% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý cuối quý 3/2023, khoản mục chứng khoán kinh doanh của doanh nghiệp này có giá gốc hơn 5,7 tỷ đồng trong khi tiền mặt (tiền và tương đương tiền) cùng thời điểm chỉ còn vỏn vẹn dưới 300 triệu đồng.

Danh mục chứng khoán kinh doanh của công ty sách này bao gồm 8 cổ phiếu, tăng thêm 3 cổ phiếu so với hồi đầu năm. LBE đã bán gần hết số cổ phiếu S55 của CTCP Sông Đà 505, bán một phần TNA của CTCP TM XNK Thiên Nam và mua mới nhiều cổ phiếu: VDL của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (3,6 tỷ đồng), QTC của CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (1,7 tỷ đồng). LBE đang dự phòng giảm giá khoảng 805 triệu đồng cho toàn bộ danh mục tại ngày 30/9/20023, tương ứng tạm lỗ 14%.

