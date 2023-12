Con trai ông Phạm Nhật Vượng lần đầu mua cổ phiếu Vingroup

Mới đây, ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) và bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup - vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đăng ký mua vào 150.000 cổ phiếu VIC.

Giao dịch dự kiến được thực hiện vào ngày hôm nay (21/12). Theo thông báo, giao dịch thuộc trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ mua 150.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ mua 150.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Hiện tại, ông Phạm Nhật Quân Anh không nắm giữ chức vụ nào tại Vingroup và cũng không có cổ phiếu nào của tập đoàn này.

Trước đó, ngày 18/12, tại Nhật Bản, ông Phạm Nhật Quân Anh lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thông với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Khối sản xuất của VinFast Auto.

Chia sẻ với báo giới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, quan điểm của mình là không bắt sau này các con phải ôm công việc của bố. Ông Phạm Nhật Quân Anh cũng chưa từng xuất hiện trên truyền thông và chỉ được biết đến qua lời kể của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào năm 2019.

Các công ty chứng khoán (CTCK) cho rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng trong ngày đáo hạn phái sinh (21/12) và chỉ mua thêm cổ phiếu nếu VN-Index vượt qua ngưỡng 1,100.

Kết thúc phiên giao dịch 20/12, dù thị trường tăng điểm nhưng thanh khoản lại suy giảm so với phiên trước đó và ở mức thấp so với trung bình 20 phiên. Do đó, nhận định về phiên 21/12, các công ty chứng khoán khuyến nghị NĐT chỉ mua thêm nếu VN-Index vượt qua ngưỡng 1,100.

CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định thị trường đang trong nhịp tích lũy ngắn hạn và có thể quay đầu hồi phục. Những nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân thăm dò trong phiên 20/12 khi VN-Index kiểm định lại vùng 1,080 điểm nên duy trì trạng thái danh mục và tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trong các phiên tiếp theo và chỉ mua thêm nếu VN-Index có phiên bùng nổ tiếp theo vượt qua ngưỡng 1,100 điểm, tuy nhiên giai đoạn này nhà đầu tư ngắn hạn không nên giải ngân tỷ trọng lớn.

CTCK Beta (Beta) cũng cho rằng, ngày 21/12 là ngày giao dịch đáo hạn phái sinh đồng thời áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng nên có thể sẽ xuất hiện rung lắc, biến động mạnh.

Theo Beta, trong giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao với tầm nhìn dài hạn có thể tận dụng rung lắc để xem xét mua tích lũy cổ phiếu của những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản và triển vọng tốt khi về vùng giá hấp dẫn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn được duy trì ở mức thấp cùng với nhiều chính sách ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm 2024.

