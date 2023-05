Bất ngờ với lượng tiền mặt "vua thép" Hòa Phát nắm giữ

Thị trường chứng khoán khởi động phiên giao dịch tuần mới với đà hưng phấn. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản.

Ngay từ đầu phiên sáng, SSI dẫn đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt 200 tỷ đồng và giá tăng 2,8%. VIX đứng thứ 6 với 113,4 tỷ đồng, giá tăng 2,16%, VND đứng thứ 7 với 104,8 tỷ đồng giá tăng 2,37%. Ngoài ra VCI tăng 2,51%, HCM tăng 1,8% cũng đứng trong top 20 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất.

Lực cầu gia tăng trong nửa cuối phiên sáng đã giúp thị trường nới rộng biên độ tăng, VN-Index tiệm cận mốc 1.050 điểm.

Trong thông báo gửi đến khách hàng đầu giờ chiều nay (8/5), nhiều công ty chứng khoán cho biết do dữ liệu từ HoSE bị trễ 4 phút so với thời gian thực nên phiên ATC hôm nay kéo dài đến 14 giờ 49 phút và thị trường đóng cửa lúc 15 giờ 4 phút. Dù vậy, sự cố này vẫn không ảnh hưởng đến tâm lý NĐT, lệnh mua vẫn được NĐT đẩy mạnh bảng điện tử trong phiên chiều khiến chỉ số chính tiếp tục tăng mạnh hơn so với phiên sáng.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/5, Vn-Index tăng 13,13 điểm (tương đương 1,26%) lên 1.053,44 điểm. HNX-Index tăng 3,12 điểm (1,05%) lên 210,92 điểm, UPCoM-Index tăng 0,69 điểm (0,89%) lên 78,26 điểm.

Sắc xanh bao trùm trên bảng điện tử

Tâm lý giao dịch tốt của nhà đầu tư khiến thanh khoản tăng vọt so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 12,6 nghìn tỷ đồng.

VCB tiếp tục là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên đà tăng của Vn-Index trong phiên này khi đem về tới 3,85 điểm. Ở chiều ngược lại, NVL là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên thị trường khi lấy đi của chỉ số chính 0,27 điểm.

Nhóm phân tích từ Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chứng khoán BSC) trong báo cáo vĩ mô ngày 7/5 vừa qua đã đưa ra hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 5. Ở kịch bản cơ sở, dự báo VN-Index có thể quay trở lại vùng 1.080 – 1.100 điểm trong tháng này.

Ở kịch bản thận trọng, Chứng khoán BSC cho rằng VN-Index sẽ quay trở lại ngưỡng 1.030 điểm và các mốc thấp hơn đã thiết lập trước đó.

Phiên này, HPG của Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục tăng với đà tăng là 0,7%, đạt 21.600 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu này.

Theo số liệu được công bố, “Á quân” tiền mặt trên sàn chứng khoán là Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với lượng tiền nắm giữ gần 35.300 cuối tháng 3/2023, con số này tăng nhẹ 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nếu so sánh với cùng thời điểm trong năm trước, lượng tiền mà ông lớn ngành thép này nắm giữ đã giảm tới 11.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long nắm giữ lượng tiền mặt lớn

Về kết quả kinh doanh, Hòa Phát cũng đã có lãi trở lại trong quý 1/2023 sau 2 quý lỗ nặng liên tiếp. Quý đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 26.865 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 383 tỷ đồng, giảm đến hơn 95% so với cùng kỳ nhưng đã khả quan hơn nhiều so với mức lỗ lên đến hàng nghìn tỷ trong 2 quý trước đó.

Vị trí “ngôi vương” đại gia tiền mặt thuộc về Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas, GAS) . PVGas hiện đang nắm giữ 36.879 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/bat-ngo-voi-luong-tien-mat-34vua-thep34-hoa-phat-nam-giu-c6a28137.ht...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/bat-ngo-voi-luong-tien-mat-34vua-thep34-hoa-phat-nam-giu-c6a28137.html