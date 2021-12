"Sân chơi nóng" ngày 15/12: Hai tỷ phú thu về cả nghìn tỷ đồng

Kết phiên giao dịch 15/12, VN-Index giảm 0,52 điểm (0,04%) còn 1.475,5 điểm, HNX-Index giảm 0,98 điểm (0,22%0 còn 453,7 điểm, UPCoM-Index giảm 0,37 điểm (0,33%).

VN-Index giảm 0,52 điểm (0,04%) còn 1.475,5 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 31.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong hôm nay, nhóm cổ phiếu thép lại khiến những nhà đầu tư mua đuổi giá vào hôm qua phải tập trung cao độ hơn khi mà NKG kết thúc phiên ở mức giá thấp nhất ngày, tăng nhẹ 0,4% so với tham chiếu; HSG phiên sáng còn tăng bứt phá thì đến phiên chiều lại đóng cửa ở mức 47.500 đồng, giảm 0,3% so với phiên trước; HPG đóng cửa ở mức 47.800 đồng, tăng rất nhẹ so với giá tham chiếu và hạ nhiệt đáng kể so với phiên sáng; Những cổ phiếu thép khác như TIS, SMC, TLH, TVN, POM...đều chìm trong sắc đỏ.

Với nhóm dầu khí, POW giảm 3% sau chuỗi ngày tăng khá nóng. GAS cũng giảm nhẹ và lùi xa hơn vùng giá 100.000 đồng. VIC, SSI, VPB, GVR giảm hơn 1% trong nhóm VN30.

Chốt phiên VIC giảm 2,44% về mốc 100.000 đồng/cổ phiếu.

Hôm nay, 2 cổ phiếu lớn là MSN và VIC ở trạng thái đối lập khi đứng đầu 2 thái cực tác động tiêu cực và tích cực nhất đến thị trường. Chốt phiên, MSN tăng 2,68% lên mốc 161.000 đồng/cổ phiếu và mang lại cho VN-Index tới 1,3 điểm. Trong khi đó, VIC đứng đầu nhóm giảm và lấy đi của thị trường tới 2,3 điểm. Chốt phiên VIC giảm 2,44% về mốc 100.000 đồng/cổ phiếu.

Với 2 mức tăng và giảm đối lập này, tài sản của 3 vị tỷ phú sở hữu nhiều cổ phiếu VIC và MSN nhất trên sàn chứng khoán Việt cũng thay đổi đáng kể. Với hơn 2,1 tỷ cổ phiếu VIC, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hôm nay đã mất gần 5.400 tỷ đồng.

Trong khi đó, MSN lại mang lại số tiền không nhỏ cho ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang. Cụ thể, trong ngày hôm nay tài sản 2 vị tỷ phú này tăng lần lượt 1.053 tỷ đồng và 1073 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/san-choi-nong-ngay-15-12-hai-ty-phu-thu-ve-ca-nghin-ty-dong-502021151216165653...Nguồn: http://danviet.vn/san-choi-nong-ngay-15-12-hai-ty-phu-thu-ve-ca-nghin-ty-dong-5020211512161656538.htm