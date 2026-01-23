Vợ Kanye West diện bodysuit mỏng dính đi xem phim cùng chồng

Vợ chồng Kanye West - Bianca Censori được bắt gặp tới xem bộ phim The Housemaid của Sydney Sweeney tại một rạp chiếu ở Los Angeles tối 20/1. Rapper 48 tuổi lựa chọn phong cách tối giản nhưng lịch sự với quần âu đen và áo khoác da. Trong khi đó, Bianca nổi bật giữa buổi đêm trong bộ bodysuit trắng cúp ngực kết hợp quần tất mỏng cùng tông, tạo điểm nhấn bằng đôi sandal cao gót dây đan màu bạc.

Kanye West và vợ bên ngoài rạp chiếu phim. Ảnh: Grosby

Bianca Censori nhiều lần biến tấu bodysuit - vốn là trang phục biểu diễn trên sân khấu - thành đồ mặc thường ngày. Người mẫu kiêm kiến trúc sư người Australia triệt để sử dụng thiết kế này để tôn vóc dáng và thử nghiệm với nhiều gam màu.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview cuối năm ngoái, Bianca lý giải về lựa chọn trang phục: "Bodysuit giống như một lớp da thứ hai. Nó xóa bỏ dấu ấn cá nhân và biến cơ thể thành một 'bề mặt để nhìn'. Những gì người khác gán cho nó - sự gợi cảm, cảm giác bị kiểm soát hay quyền lực - đều là cách họ tự diễn giải".

Vợ Kanye West yêu thích những bộ bodysuit. Ảnh: Backgrid

Bianca Censori kết hôn với Kanye West vào tháng 12/2022. Dù duy trì đời sống khá kín tiếng tại Los Angeles, mỗi lần xuất hiện nơi công cộng, cặp sao đều thu hút sự chú ý, chủ yếu bởi phong cách thời trang táo bạo của Bianca. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết những lựa chọn trang phục gây tranh cãi không nhằm mục đích gây chú ý, mà là cách nghệ sĩ thể hiện bản thân, đồng thời khẳng định không bị ảnh hưởng bởi các ý kiến chỉ trích từ dư luận.