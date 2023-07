Tuyển tập đồ bơi từ kiểu dáng nhỏ đến cắt xẻ "bắt mắt" của học trò Tuấn Hưng

Hạnh Sino sinh năm 1990, được biết đến là một trong những hot girl Hà thành đình đám một thời và là học trò của nam ca sĩ Tuấn Hưng. Chẳng những thu hút ánh mọi ánh nhìn bởi nhan sắc xinh đẹp như búp bê, Hạnh Sino còn sở hữu vóc dáng quyến rũ dù đã 33 tuổi. Nhờ sở hữu ngoại hình đẹp, mỹ nhân Hà thành chuộng diện các thiết kế gợi cảm. Trong đó, không thể không kể đến BST áo tắm kiểu dáng đa dạng, từ mẫu micro bikini cho đến đồ bơi 1 mảnh cut-out cực kỳ bắt mắt.

Mới đây, Hạnh Sino gây chú ý khi diện bộ áo tắm màu xanh nõn chuối phối cùng hoạ tiết màu gold khoe body quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng. Để tổng thể thêm phần thu hút, cô nàng mix cùng dây thắt ngang hông tone sur tone.

Sau khi lấy chồng, Hạnh Sino ngày càng xinh đẹp và nhuận sắc.

Trong những hình ảnh mới được Hạnh Sino đăng tải trên MXH cách đây ít lâu, cô nàng khoe thân hình S-line gợi cảm trong bộ bikini dây 2 mảnh, màu hồng pastel phối với áo ngang ngực, họa tiết hoạt hình ngộ nghĩnh và mũ lưỡi trai. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho sắc vóc trẻ trung của Hạnh Sino.

Hạnh Sino "bắt trend" diện bikini dây 2 mảnh, họa tiết ngộ nghĩnh.

Năm 2023, những thiết kế áo tắm, nội y in hình ngộ nghĩnh hoặc họa tiết hoạt hình dễ thương đang "làm mưa làm gió" tại Tuần lễ thời trang New York, được nhiều tín đồ săn đón. Ví dụ như Dua Lipa từng gây chú ý trên MXH khi diện mẫu đồ bơi len móc kích cỡ siêu nhỏ, điểm nhấn là hình mèo Hello Kitty, thu về gần 6 triệu lượt thích. Theo Cosmopolitan, đây sẽ là xu hướng hot xuyên suốt mùa hè năm nay.

Ngoài ra, Hạnh Sino còn sở hữu loạt đồ bơi khác cũng ấn tượng không kém. Chẳng hạn như mẫu đồ bơi kiểu dáng cổ điển, cạp cao, họa tiết kẻ ca rô, đến từ thương hiệu Buberry, giá khoảng 840 USD (gần 20 triệu đồng).

Cũng là đồ bơi 2 mảnh nhưng Hạnh Sino lăng xê gam màu xanh nõn chuối, họa tiết hoa nhí dễ thương.

Học trò Tuấn Hưng mặc bikini cover-up khi mix áo tắm hồng cánh sen tone sur tone với quần short hồng, gam màu nhạt hơn.

Ngoài áo tắm 2 mảnh, cô còn chuộng các kiểu áo tắm 1 mảnh kết hợp đường cut-out ở eo, bụng, nhằm khoe khéo lợi thế hình thể đẹp.

Đồ bơi mà Hạnh Sino lựa chọn đều đa dạng từ kiểu dáng, cho đến màu sắc. Trong đó, cô yêu thích nhất là những gam màu kẹo ngọt, phù hợp với không khí mùa hè.

