Nữ diễn viên Trung Quốc lên top 1 tìm kiếm vì chiếc áo quá táo bạo

Theo Sohu đưa tin, mới đây, Tống Thiến xuất hiện tại show thời trang Louis Vuitton ở Italy trong bộ trang phục táo bạo với áo không tay, xẻ cổ chữ V sâu, màu đen. Cô kết hợp mẫu áo gợi cảm này với quần màu đỏ, chất liệu da và túi xách của Louis Vuitton. Tuy nhiên, do bộ trang phục hở khá nhiều khiến cho Tống Thiến nhận về hàng loạt những bình luận trái chiều.

Bộ trang phục xẻ cổ sâu của Tống Thiến trở thành chủ đề tranh luận trên Weibo.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả cho rằng, bộ trang phục của nữ diễn viên nhìn như bán nude. "Cá nhân tôi thấy không đẹp vì nó quá hở", "Đường xẻ của chiếc áo có vẻ quá sâu", "Cô ấy nên lựa chọn bộ đồ kín đáo hơn",... là những lời bình luận của công chúng về sự xuất hiện lần này của Tống Thiến. Từ khóa "Tống Thiến táo bạo" trở thành chủ đề đang được quan tâm trên Weibo.

Tống Thiến đang là cái tên được nhiều thương hiệu thời trang quốc tế săn đón.

Trước khi trở thành đại sứ thương hiệu mới của Louis Vuitton, nữ diễn viên từng có cơ hội hợp tác với các nhà mốt danh tiếng như Chanel, Loewe, Rimowa. Gu thời trang của Tống Thiến nhận được sự đánh giá cao vì gợi cảm, nằm ở ngưỡng an toàn.

Tống Thiến sinh năm 1987, quê ở Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc), nghệ danh là Victoria. Ngoài ra, cô còn là ca sĩ, người mẫu và diễn viên. Năm 2009, cô ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc f(x) tại Hàn Quốc. Không chỉ đạt được những thành công nhất định ở xứ kim chi, Tống Thiến cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô xếp vị trí thứ 7 trong top 10 những nhân vật có độ nổi tiếng nhất trên Baidu, xếp vị trí 80 trên The 2013 Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces và Entertainment World's 50 Most Beautiful People vào năm 2011.

Một thiết kế xẻ cổ tương tự từng được Tống Thiến lăng xê trước đó.

