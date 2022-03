Trào lưu mặc quần phòng hộ khoe dáng gây tranh cãi

Chủ Nhật, ngày 13/03/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Kiểu trang phục này tôn dáng nhưng không được ủng hộ vì cách thể hiện chưa được tinh tế.

Không ít cô gái Việt hưởng ứng trào lưu khoe vòng 3 trên Tik Tok

Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao về một trào lưu mới trên Tik Tok. Theo đó, các cô gái thường diện những chiếc áo oversize dáng dài bên trong diện quần bảo hộ hoặc quần thun mỏng tôn vòng 3.

Xu hướng này vấp phải sự chỉ trích của người dùng internet vì không khéo léo, bị nói là khoe thân. Không thể phủ nhận khả năng thể hiện lợi thế hình thế của kiểu quần trên nhưng cư dân mạng khẳng định sự quyến rũ cần được thể hiện đúng mực.

Quần bảo hộ để bảo vệ?

Những chiếc quần bảo hộ như thế này là item không thể thiếu với các cô gái.

Kiểu quần mỏng được may bằng chất liệu co giãn thường được mặc bên trong váy không còn xa lạ với các cô gái. Chúng thường có viền đúc, ôm sát để tránh hằn, cộm hoặc cũng có loại được may thêm viền ren.

Một số loại khác được thiết kế cạp gen bụng giúp phái đẹp có được vòng 2 thon gọn hơn. Màu sắc chủ yếu của quần bảo hộ là màu tối như đen, xám hoặc màu trắng, nude tiệp với da.

Quần bảo hộ thường được mặc kèm cùng những chiếc quần, váy dáng ngắn.

Nó được xem là item bảo vệ giúp các cô gái tránh được sự cố hớ hênh khi mặc những thiết kế ngắn. Tuy nhiên, quần bảo hộ cũng gây ra một số tranh cãi khi nó trở thành thứ trang phục mang tính hợp thức hóa việc được phép mặc đồ quá ngắn. Thậm chí để lộ quần bảo hộ trong khi nó là item cần được giấu kín.

Những chiếc quần như thế này tưởng không gây tranh cãi như cũng có ý kiến trái chiều.

Thực tế, trang phục không có lỗi. Quan trọng là cách mỗi người diện chúng ra sao. Để hình ảnh của bản thân chỉn chủ hơn bạn nên cân đối độ dài của váy, quần, đủ để che kín quần bảo hộ. Thay vì những chiếc quần bảo hộ có may ren ở viền, bạn nên chọn quần trơn, không rườm rà không họa tiết như vậy sẽ tinh tế hơn.

Quan trọng là cách mặc của mỗi người còn bản thân quần bảo hộ không có lỗi.

Nguồn: http://danviet.vn/trao-luu-mac-quan-phong-ho-khoe-dang-gay-tranh-cai-502022133185913168.htmNguồn: http://danviet.vn/trao-luu-mac-quan-phong-ho-khoe-dang-gay-tranh-cai-502022133185913168.htm