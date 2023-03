Trâm Anh cũng có lúc "phát rầu" vì độ trễ của chiếc áo cúp ngực

Trâm Anh sinh năm 1995, được dân mạng ưu ái gọi với biệt danh "hot girl dược sĩ" sau khi tham gia một số chương trình truyền hình như Nóng cùng World Cup, Mảnh ghép tình yêu,... Chẳng những xinh đẹp, Trâm Anh còn sở hữu vóc dáng cân đối cùng gu mặc gợi cảm, tôn tối đa lợi thế hình thể. Một trong những thiết kế mà hot girl xứ Thanh yêu thích nhất phải kể đến kiểu áo quây (áo ống) mix với quần ống suông - Công thức phối đồ kinh điển mà nhiều người đẹp Hollywood đã lăng xê thành công trước đó.

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho vẻ ngoài quyến rũ của Trâm Anh, cũng có một số fan thấy giật mình thon thót trước khoảnh khắc chiếc áo bị tụt xuống khi cô nàng cúi người, đi thử giày ở trong một cửa hàng thời trang.

Trâm Anh đặc biệt yêu thích những thiết kế tôn vòng 1 như áo cúp ngực.

Tuy nhiên, kiểu áo này cũng khiến người đẹp Thanh Hóa có lúc phải "phát sầu" vì nếu mặc không khéo, rất dễ bị hớ hênh.

Vogue nhận định: "Các tín đồ thời trang đang ngày càng ăn mặc gợi cảm hơn. Đây là một trong những lý do giúp cho áo cúp ngực trở nên phổ biến". Ở Việt Nam, không chỉ riêng Trâm Anh, có rất nhiều mỹ nhân yêu thích kiểu áo này như fashionista Phí Quỳnh Anh, ca sĩ Tóc Tiên, hot girl Linh Ka,....

Vogue cũng chia sẻ thêm, mốt phối cùng áo cúp ngực bắt đầu hot từ năm 1998. Đến năm 2000, mẫu áo đã có thêm nhiều phiên bản cách điệu. Hiện tại, áo cúp ngực đang trở lại mạnh mẽ cùng xu hướng Y2K.

Thật khó tin, ban đầu những chiếc áo cúp ngực được bắt nguồn từ mảnh vải co giãn, nhỏ xíu nhưng lại có tác động đáng kể đến văn hóa đại chúng và thời trang hiện đại. Thời gian đầu, nó có nhiều tên gọi khác nhau như bandeau, apodesmos, stēthodesmē, mastodesmos và mastodeton. Trong tiếng Hy Lạp nghĩa là áo băng ngực. Mãi đến năm 1940, bandeau mới xuất hiện với tư cách là trang phục tiền thân của áo tắm hai mảnh.

Nhã Phương gặp sự cố với áo cúp ngực khi tham dự tiệc cưới.

Người ta đồn rằng áo cúp ngực là lỗi sản xuất. Cổ tay áo đã tạo ra một đống áo ống, được một nhà kinh doanh hàng may mặc ở New York - Murray Kleid bán mỗi chiếc với giá 2 USD. Sau đó, Elie Tahari - một nhà kinh doanh đến New York đã mua lại toàn bộ các thiết kế này và bán lại với giá 4 USD. “Murray Kleid không biết đó là thời trang”, Tahari nhớ lại phản ứng của những người mua áo.

Những chiếc áo cúp ngực của Tahari thành công đến nỗi, giúp ông có được hàng nghìn đơn đặt hàng mỗi ngày. Đỉnh cao nhất chính là mỗi lần nhắc đến áo quây, người ta nhớ ngay đến thời trang disco những năm 73 với màu sắc vui tươi, bắt mắt cùng thứ âm nhạc vui tai.

Tuy nhiên, cũng bởi tính chất gợi cảm mà kiểu áo này cũng từng lọt top trang phục bị cấm mặc trong một số trường hợp. Năm 2010, trường New Jersey cấm nữ sinh mặc áo cúp ngực đến trường vì cho rằng thiết kế có độ hở táo bạo này là nguyên nhân dẫn đến sự mất tập trung của các nam sinh. Năm 2018, mẫu áo ngang ngực bị đưa vào danh sách "trang phục đáng xấu hổ của phụ nữ", dẫn đến làn sóng phản đối nó tại các trường học ở San Francisco.

Áo cúp ngực từng bị lọt vào top "trang phục đáng xấu hổ của phụ nữ". Không ít người đẹp Việt gặp phải sự cố "muốn quên" vì diện chiếc áo này trên thảm đỏ, trong sự kiện.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tram-anh-cung-co-luc-34-phat-rau-34-vi-o-tre-cua-chiec-ao-cup-nguc-a5...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tram-anh-cung-co-luc-34-phat-rau-34-vi-o-tre-cua-chiec-ao-cup-nguc-a599464.html