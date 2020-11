Tình mới 19 tuổi của 'trai hư' Scott Disick mặc bikini xẻ hông cao táo bạo

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 13:42 PM (GMT+7)

Scott Disick 37 tuổi và Amelia Hamlin 19 tuổi chính thức công khai hẹn hò khi xuất hiện tình tứ trên biển ở Malibu (Mỹ) mới đây.

Cặp đôi bị bắt gặp đi biển ở Malibu vào chiều hôm qua.

Mặc dù cách nhau 18 tuổi nhưng họ trông rất đẹp đôi và dường như không hề có khoảng cách tuổi tác.

Scott Disick và Amelia Hamlin bị dấy lên tin đồn hẹn hò sau khi xuất hiện tại tiệc sinh nhật kết hợp Halloween của siêu mẫu Kendall Jenner vào 31/10 vừa qua.

"Trai hư" xứ sở cờ hoa không còn xa lạ với công chúng thế giới. Anh là người tình cũ lâu năm của chị gái cô Kim là Kourtney Kardashian và cũng là nhân vật quen thuộc của show truyền hình thực tế về gia đình Kardashian là: Keeping Up With The Kardashians. Cả hai đã có với nhau 4 con chung trước khi chia tay.

Scott Disick vừa chia tay con gái danh ca Lionel Richie là Sofia Richie (22 tuổi) sau mối tình nhiều năm tan hợp. Trong khi đó, Amelia Hamlin là ngôi sao mới nổi và chưa vướng vào những cuộc tình ồn ào nào.

Amelia Hamlin sinh năm 2001, là con nhà nòi khi là con gái của cặp đôi diễn viên Hollywood nổi tiếng Lisa Rinna và Harry Hamlin. Chị gái cô là Delilah Belle Hamlin sinh năm 1998, cũng là người mẫu, diễn viên và ngôi sao mạng xã hội.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/tinh-moi-19-tuoi-cua-trai-hu-scott-disick-mac-bikini-xe-hong-cao-tao-bao-1751126.tpo