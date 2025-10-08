Tình cảnh đáng lo ngại của Yến Nhi

Sau sự cố vạ miệng và bị lộ cuộc điện thoại trên livestream của bạn cùng phòng, Hoa hậu Yến Nhi đang rơi vào tình cảnh đáng lo ngại tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra ở Thái Lan.

Hiện hạng mục bình chọn Miss Popular Vote - giải thưởng phụ quan trọng nhất của Hoa hậu Hòa bình đã được khởi động. Tuy nhiên, tỷ lệ bình chọn của Yến Nhi đang là 0%. Có thể thấy sau sự cố vạ miệng và bị chỉ trích vô ơn, Yến Nhi đã bị phần đông khán giả quê nhà quay lưng.

Yến Nhi gặp nhiều bất lợi tại Hoa hậu Hòa bình 2025.

Miss Popular Vote là giải thưởng quan trọng ở Miss Grand, người chiến thắng sẽ được vào thẳng top 10. Đây là hạng mục bình chọn tính phí, vì vậy cần sự ủng hộ rất lớn từ khán giả quê nhà.

Những đại diện trước đây của Việt Nam đều được khán giả bình chọn nhiều và luôn nằm trong top cao tại giải thưởng Miss Popular Vote.

Năm 2019, Nguyễn Hà Kiều Loan chiến thắng Miss Popular Vote và vào thẳng top 10. Thùy Tiên, Thiên Ân, Lê Hoàng Phương hay Quế Anh tuy không chiến thắng giải thưởng này nhưng cũng nằm trong top đầu.

Trên mạng xã hội, công ty chủ quản của Yến Nhi không có động thái kêu gọi bình chọn cho đại diện Việt Nam như mọi năm. Bên cạnh đó, với sự quay lưng của khán giả, Yến Nhi có khả năng biến mất khỏi các hạng mục bình chọn của cuộc thi năm nay.

Yến Nhi lên đường tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 với sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Cô thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp, giữ được năng lượng tốt trong ngày đầu nhập cuộc.

Tuy nhiên chỉ trải qua vài ngày tham gia cuộc thi, người đẹp liên tiếp xuống phong độ. Cô bị chê khả năng tiếng Anh kém khi tham gia vòng thi đối đáp với ông Nawat, không lọt vào top 15 phần thi tài năng. Người đẹp phân trần trên livestream nhưng bị nhận xét là thiếu tinh thần cầu thị.

Đỉnh điểm của sự thất vọng từ khán giả là khi cô vô tình bị lộ cuộc điện thoại trên livestream của người bạn cùng phòng là đại diện Tanzania. Yến Nhi bị chỉ trích dùng từ ngữ chợ búa, có thái độ vô ơn với công ty chủ quản. Dù lên tiếng xin lỗi nhưng Yến Nhi vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả.

Sau sự cố, Yến Nhi cố gắng giữ tinh thần để xuất hiện tươi tắn trong các hoạt động của cuộc thi. Tuy nhiên, các bài đăng mới trên trang cá nhân của Yến Nhi nhận về nhiều lượt phẫn nộ cũng như bình luận tiêu cực, cho thấy cô khó có khả năng được khán giả tha thứ trong chặng đường cuối tại Hoa hậu Hòa bình 2025.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi chỉ có khoảng 10 ngày để lên đường thi quốc tế.

Khán giả từng đặt kỳ vọng Yến Nhi mang về thành tích cho Việt Nam sau thất bại của Võ Lê Quế Anh năm ngoái. Tuy nhiên, tình cảnh đáng lo ngại hiện nay của Yến Nhi khiến nhiều người cho rằng cô ít khả năng đạt thành tích cao tại cuộc thi năm nay.