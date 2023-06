Tiffany & Co. lặn dưới biển tìm trang sức cao cấp cho 2023

Hãy nhìn xung quanh bạn và có vẻ như thế giới hiện đang tập trung vào cuộc sống dưới biển. Từ việc phát hành bộ phim Nàng tiên cá rất được mong đợi cho đến xu hướng thẩm mỹ nàng tiên cá, đại dương đã trở thành yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất gần đây — một nguồn cảm hứng mở rộng sang thế giới trang sức.

Bộ sưu tập trang sức cao cấp mới nhất của Tiffany & Co. khám phá vẻ đẹp của đời sống thủy sinh với việc ra mắt Blue Book 2023: Out of the Blue — bộ sưu tập Blue Book đầu tiên được thiết kế bởi Nathalie Verdeille, Giám đốc nghệ thuật của Tiffany & Co. Trang sức và Trang sức cao cấp.

Sự phức tạp của các thiết kế di chuyển song song với tính hay thay đổi của chúng, ghi lại hoàn hảo chuyển động của từng sinh vật biển bị bắt gặp trong khoảnh khắc đóng băng. Một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thủy sinh vượt xa sự mê hoặc lớn hơn của xã hội, vì nó được quyết định vinh danh nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Jean Schlumberger và tình yêu của ông dành cho đại dương.

"Trong trí tưởng tượng và triết lý thiết kế của Jean Schlumberger, biển đại diện cho một thế giới vô tận, vô định. Ông đã dàn dựng những biểu hiện vô song về sự hùng vĩ và bí ẩn của nó", Verdeille nói trong một tuyên bố. "Bộ sưu tập Sách Xanh đầu tiên của tôi dành cho nhà mốt là một cuộc nghiên cứu sâu về đời sống thủy sinh, vừa tôn vinh vừa mô phỏng lại tầm nhìn của Schlumberger".

Mỗi thiết kế là sự diễn giải lại sự ngưỡng mộ biển bí ẩn của Schlumberger, được tạo ra với tính thẩm mỹ cách điệu và các chủ đề hình học. Mặc dù bộ sưu tập chắc chắn là một sự tôn vinh dành cho nhà thiết kế trang sức người Pháp, nhưng mỗi thiết kế hoa tai, trâm cài áo, nhẫn và vòng cổ đều là duy nhất.

Anthony Ledru, giám đốc điều hành của Tiffany & Co., cho biết: “Với Blue Book 2023, chúng tôi đã nhìn thấy cơ hội để tôn vinh di sản của Jean Schlumberger bằng cách mang lại sức sống mới cho một số thiết kế nổi tiếng nhất của ông”. "Những tác phẩm này có chất lượng và cá tính riêng biệt của Schlumberger, nhưng các thiết kế đều mới. Chúng tôi chắc chắn rằng ông ấy cũng sẽ hài lòng với từng kiệt tác như chúng tôi".

Bảy chủ đề riêng biệt gói gọn trong bộ sưu tập: vỏ sò, san hô, sứa, song ngư, sao biển, sao biển và nhím biển. Việc thực hiện thiết kế của từng khái niệm bao gồm từ cách diễn giải theo nghĩa đen của các sinh vật biển đến các tác phẩm trừu tượng được mô tả bằng các họa tiết thủy sinh. Cái trước có thể được nhìn thấy qua con sứa, thứ tái tạo chuyển động uyển chuyển của các xúc tu của chúng trong một chiếc trâm trang trí công phu được chế tác bằng các chi tiết kim cương và đá quý óng ánh. Lớp vỏ phản chiếu không gian ba chiều của các vật thể đại dương, hình thành trong một mặt dây chuyền có thể biến đổi với một chiếc trâm cài kim cương có thể tháo rời để lộ ra một viên opan đen nặng hơn 21 carat.

Màu sắc rực rỡ với các viên kim cương màu vàng, ngọc bích và kim cương màu vàng mô phỏng san hô trong khi các cấu trúc đối xứng và đá chalcedony thủ công mô phỏng nhím biển. Minh họa cho vẻ đẹp của những điều chưa biết, song ngư được khám phá thông qua màu xanh lam mát mẻ và ngọc bích Padparadscha không tăng cường, ngọc bích Umba và kim cương .

Nằm giữa những tảng đá mang tính biểu tượng gồm opal lấp lánh, aquamarines, tourmalines và beryls với điểm nhấn là kim cương là một con sao biển được mô phỏng lại. Tương tự như vậy, ngôi sao biển xà cừ cũng thấy mình được bao bọc trong các họa tiết lấy cảm hứng từ san hô, được mô tả bằng những viên ngọc bích padparadscha quý hiếm, ngọc bích Umba và carnelian.

