"Tiên nữ Thanh Hóa" khéo mặc tôn khí chất nữ thần, lọt top 20 "gương mặt đẹp nhất 2023"

Mới đây, Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện trong danh sách 20 người đẹp có "Gương mặt đẹp nhất năm 2023" - Most Beautiful Face Of The Year 2023. Được biết, danh sách này được lựa chọn từ các thí sinh tham gia các cuộc thi thuộc hệ thống BIG 6.

Phương Nhi cũng là đại diện Việt Nam duy nhất có mặt trong top 20 dù trước đó, cô chỉ dừng chân tại top 15 Miss International 2023. Nhan sắc của mỹ nhân Thanh Hóa nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao của fan sắc đẹp quốc tế.

Phương Nhi được bình chọn vào top 20 "gương mặt đẹp nhất thế giới 2023".

Trong năm 2023, Việt Nam cũng được chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns xếp hạng 7 trong các cường quốc nhan sắc nhờ thành tích ấn tượng của Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Lê Hoàng Phương, Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân, top 15 Hoa hậu Quốc tế 2023 Nguyễn Phương Nhi, gần đây còn có Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng tại Hoa hậu Liên lục địa 2023. Theo đó các fan sắc đẹp Việt cũng đang kỳ vọng Huỳnh Nguyễn Mai Phương ở Hoa hậu Thế giới sẽ đem về thành tích mới.

Trước đó, những hình ảnh của Phương Nhi còn được các trang báo mạng Trung Quốc, Hàn Quốc đăng tải và tấm tắc khen ngợi. Trang 163 nhận xét, người đẹp Thanh Hóa sở hữu gương mặt hài hòa, thần thái hút mắt, đặc biệt là khí chất không thua kém Lưu Diệc Phi trong những hình ảnh cô mặc áo sơ mi xanh, chụp ảnh hoa hồng.

Phương Nhi trong cuộc thi Miss International 2023.

Phương Nhi sinh năm 2002, gây ấn tượng với chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 80-57-88 cm. Nhờ ngoại hình gợi cảm, mảnh mai, Phương Nhi thường xuyên được các NTK Việt mời làm người mẫu trình diễn thời trang và rất đắt show chụp hình quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu.

Sở hữu vẻ đẹp mong manh, thuần khiết, Phương Nhi chuộng diện các thiết kế đầm có tông màu đơn sắc, pastel, nhã nhặn với các chi tiết hở vai, cut-out chừng mực ở vùng eo khi đi dự sự kiện. Với trang phục đời thường, cô ưu tiên các item trẻ trung, năng động, phom dáng đơn giản như váy bodycon, mini skirt hoặc áo croptop phối cùng quần jean ống suông, short cùng những khoảng hở vừa vặn tạo độ gợi cảm vừa phải, tinh tế.

