Thùy Tiên gây bàn tán vì không ngồi hàng ghế đầu show Dior

Show thời trang Dior diễn ra hôm 4/3 trong khuôn khổ Paris Fashion Week, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như đại sứ toàn cầu Jisoo, Lưu Vũ Hân, đại sứ Natalie Portman, Châu Dã, Yuko Araki cùng một số bạn thân thương hiệu: Lily James, Lucy Hale, Heart Evangelista, Thùy Tiên... Đây là lần đầu Thùy Tiên dự show Dior trên cương vị Friend of the House. Tiết lộ với Ngôi Sao trước đó, mỹ nhân Việt nói cô "vỡ òa cảm xúc, rất tự hào, hạnh phúc" khi được nhà mốt Pháp trao danh phận sau hai năm đồng hành.

Theo thông tin trên thiệp mời, Thùy Tiên ngồi ghế Db4 - tức khu D, hàng 2, ghế 4. Đông đảo khán giả tỏ ra băn khoăn về vị trí ngồi của nàng hậu, bởi họ cho rằng Friend of the House nghiễm nhiên được sắp xếp ở front row (hàng ghế đầu).

"Cứ cho là bố trí lại sân khấu, số ghế front row giảm đi nhưng bạn thân thương hiệu không được ngồi hàng đầu thì lạ lắm", "Trao danh phận mà đãi ngộ cơ bản nhất còn không có", "Khó hiểu vô cùng. Nếu KOL hay khách Việt Nam chưa từng ngồi front row đã đành", "Cũng lạ nhỉ, cặp LingOrm bên Thái chưa tuyên gì mà còn được ngồi hàng đầu", "Có người không danh phận đem stylist đi cùng, stylist vẫn ngồi hàng hai"... một số tài khoản Facebook bình luận.

Thùy Tiên dự show Dior Thu Đông 2025 tại Paris hôm 4/3.

Thực tế, vai trò Friend of the House được hưởng nhiều đãi ngộ nhưng không chắc chắn ngồi hàng ghế đầu. Theo WWD, Harper's Bazaar US và Vogue Korea, bạn thân các nhà mốt danh tiếng có thể nhận một số quyền lợi: ưu tiên tham dự show diễn và sự kiện đặc biệt như triển lãm hoặc tiệc thân mật dành cho khách VIP; được tài trợ trang phục, phụ kiện độc quyền; trải nghiệm mua sắm và dịch vụ chăm sóc cao cấp, ưu đãi giảm giá nội bộ hoặc tặng quà vào dịp quan trọng; tham gia chiến dịch quảng bá; có cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu.

Còn vị trí front row tại show diễn, Friend of the House có khả năng được nhận chứ không phải 100%. Trừ các ngôi sao tầm cỡ quốc tế, những gương mặt với sức ảnh hưởng chưa thực sự lớn có thể được xếp ở hàng hai, đặc biệt khi show quy tụ quá nhiều khách VIP.

Vậy ai mới nắm chắc suất front row? Theo phân tích từ Vogue Business và Fashionista, đó là các đại sứ toàn cầu (Global Ambassador), đại sứ thương hiệu (Brand Ambassador) ở thị trường lớn, nhà đầu tư hoặc khách VIP của hãng, giới phê bình thời trang quyền lực (như Anna Wintour, Suzy Menkes, Edward Enninful...), người nhà của lãnh đạo thương hiệu hoặc giám đốc sáng tạo.