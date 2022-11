Thí sinh Hoa hậu Trái Đất lộ nhược điểm khi diễn bikini

Các thí sinh Hoa hậu Trái Đất 2022 trình diễn bikini trong buổi họp báo được tổ chức ở Manila, Philippines. Nhiều người đẹp để lộ nhược điểm hình thể trước ống kính.

Ngày 14/11, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2022 đã tham dự buổi họp báo chào mừng được tổ chức ở Manila, Philippines.

Trong buổi họp báo, các thí sinh diện trang phục bikini màu vàng, khoe vóc dáng gợi cảm và có phần giới thiệu về bản thân cũng như mục đích đến với cuộc thi năm nay. Tại họp báo, ban tổ chức cũng tiến hành một phần bình chọn mang tên "Darling of the Press" cho từng châu lục do giới truyền thông bầu chọn.

Người đẹp Colombia - Andrea Aguilera được bình chọn là mỹ nhân nổi bật nhất của khu vực Mỹ Latinh. Andrea Aguilera năm nay 25 tuổi, là nhà báo, cô có bằng báo chí, lập trình thần kinh học và chuyên ngành chăm sóc trẻ em. Andrea cũng từng làm người dẫn chương trình truyền hình, người mẫu chuyên nghiệp. Cô được đánh giá là ứng viên có khả năng giành vương miện. Andrea Aguilera từng giành danh hiệu Miss Mundo Colombia 2021 – Hoa hậu Thế giới Colombia, sau đó tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 được tổ chức tại Puerto Rico và vào Top 13 chung cuộc.

Danh hiệu "Darling of the Press" của khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc về người đẹp Australia - Sheridan Mortlock. Cô được khán giả trên các diễn đàn sắc đẹp chú ý vì có gương mặt giống nữ ca sĩ Taylor Swift.

Danh hiệu "Darling of the Press" khu vực châu Âu thuộc về người đẹp Hà Lan - Merel Hendriksen, trong khi đó người đẹp Nigeria - Esther Ajayi nhận được bình chọn dành cho khu vực châu Phi.

Đại diện chủ nhà Philippines - Jenny Ramp khoe sắc với bikini trong buổi họp báo. Jenny năm nay tròn 19 tuổi và là một người đẹp lai Philippines và Mỹ. Người đẹp trải qua tuổi thơ bên gia đình tại Mỹ. Hiện tại, cô là sinh viên chuyên ngành tâm lý học.

Các ứng viên của khu vực Mỹ Latinh như Ecuador, Cuba khoe sắc vóc quyến rũ nổi bật trong buổi họp báo.

Người đẹp Hàn Quốc gây chú ý với truyền thông trong buổi họp báo bằng những cử chỉ đáng yêu, dễ thương. Cô có gương mặt ngọt ngào, ưa nhìn.

Bên cạnh những ứng viên nổi bật, nhiều thí sinh để lộ nhược điểm trong trang phục bikini khi trình diễn trên sân khấu. Hai người đẹp của khu vực châu Phi là Cameroon và Burundi lộ thân hình quá khổ, thiếu cân đối.

Hai người đẹp Trung Quốc và Chile lộ vóc dáng nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn cùng cách tạo dáng thiếu tự nhiên.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2022 diễn ra chóng vánh với các vòng thi được tổ chức online. Từ hôm 14/11, các thí sinh bắt đầu nhập cuộc để tham gia các hoạt động chính thức được tổ chức ở Manila, Philippines.

Sau 2 năm bị đóng băng vì COVID-19 và phải tổ chức theo hình thức online, Miss Earth 2022 được chờ đợi vì tổ chức trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, chất lượng cuộc thi năm nay không được đánh giá cao với mặt bằng thí sinh thiếu ấn tượng và công tác tổ chức sơ sài. Chung kết Miss Earth 2022 diễn ra ngày 29/11. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là người đẹp Thạch Thu Thảo.

