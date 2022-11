Jean Paul Gaultier hướng tới tương lai viễn tưởng với đàn ông mặc váy và áo nịt ngực

Thời kỳ phục hưng của Jean Paul Gaultier đã cho ra đời sự hợp tác với Y / Project khá gợi cảm, bộ sưu tập sắp ra mắt do Haider Ackermann đồng thiết kế và nhiều hình ảnh tham khảo từ loạt phim “Iconic Print”.

Tất cả diễn ra vào thời điểm thời trang vẫn còn ở thời điểm thập niên 90 và Y2K, và giờ đây Jean Paul Gaultier có vẻ sẽ tận dụng điều này với việc phát hành bộ sưu tập “Cyber Collection”. Trong đó những mẫu trang phục gây sốc nhất là trang phục nam với đệm ngực và váy.

Khi câu chuyện diễn ra, Jean Paul Gaultier và nhóm của anh ấy đang may trang phục cho bộ phim đình đám The Fifth Element, trùng với thời điểm ra mắt hai bộ sưu tập của thập niên 90 - “Cyberbaba” Xuân / Hè 1996 và “Les Amazones” mùa Thu / Đông 1996. Chính tại đây, JPG không chỉ phát triển tình yêu với sự quyến rũ của cyberpunk mà còn thực sự rèn giũa nó sau bộ sưu tập “Cyber” vào mùa Thu năm 1995, bắt đầu khám phá da và cao su cao cấp, Club Kid couture, và trong các bộ sưu tập sau đó, “The Dots,”đưa chúng ta đến ngày hôm nay.

Để tôn vinh kỷ nguyên và tác phẩm nổi tiếng này, Jean Paul Gaultier đã tái phát hành và tưởng tượng lại “The Dots” trong phạm vi “Cyber ​​Collection” mới, được thiết kế cho tất cả mọi người. Giống như những sản phẩm xuất hiện vào những năm 90 và đã thông báo nhiều về xu hướng, những bộ quần áo ready to wear này ôm sát vào da và theo thế giới khác, chúng ta thấy cấu trúc lưới dính chặt vào cơ thể của chính chúng ta.

Trong khi nhiều mẫu có sẵn được thiết kế theo kiểu truyền thống cho hình dáng nữ tính, thì cũng có rất nhiều thiết kế nam tính hơn. Ví dụ, một thiết kế mesh in các chấm đen và trắng thể thao trên cùng (bản thân nó là độc quyền) và hoạt động với việc làm cong các hình dạng để tạo độ nét cho phần thân. Ở đây, nó cũng có thể được xếp lớp với các thiết kế như áo sơ mi thủy thủ đen, mặc dù vẫn bó sát vào cơ thể, nhưng ít lộ ra hơn so với một số sản phẩm khác trong bộ sưu tập.

Đối với một cái gì đó thực sự linh hoạt, JPG cung cấp một chiếc áo len len merino màu đen với chi tiết gân lurex màu đen để che toàn bộ ngực mà vẫn tạo cảm giác là một phần của “Cyber ​​Collection”. Các phụ kiện bao gồm một chiếc khăn cyber sẽ chỉ làm tăng thêm vẻ sôi động của thập niên 90 cho kiểu dáng này, trong khi áo len và áo hoodie thể thao mang thương hiệu JPG trong phông chữ cyber mạng tạo nên một trường hợp khác cho các sắc thái tinh tế hơn.

