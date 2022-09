Thí sinh Hoa hậu Hoà bình Việt Nam lộ bụng núng nính, tỷ lệ hình thể bất cân xứng

Thứ Ba, ngày 20/09/2022 03:06 AM (GMT+7) Chia sẻ

Thí sinh chiến thắng trong vòng thi áo tắm sẽ có cơ hội giành tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc.

Các thí sinh khoe dáng nóng bỏng trong bộ hình chụp áo tắm.

Vòng thi trang phục áo tắm (Swimsuit Competition) là một phần thi được mong chờ nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Phần thi này là sân chơi giúp các thí sinh được tự do thể hiện cá tính của mình trên những bước đi, khoe được những đường cong nóng bỏng. Là một phần quan trọng để khán giả đánh giá được sự nỗ lực, sự tiến bộ của các thí sinh qua nhiều ngày tập luyện.

Các thí sinh được mặc chung một kiểu đồ bơi 2 mảnh được thiết kế riêng. Tuy nhiên, với diện tích đồ bơi khiêm tốn, nhiều thí sinh hoa hậu đã để lộ khuyết điểm hình thể. Trong đó, thí sinh lộ bụng ngấn mỡ hay tỷ lệ hình thể chưa cân xứng nhanh chóng được người xem đánh giá khách quan.

Thí sinh duy nhất không dự thi trong phần trình diễn áo tắm là "Ba Lùi" Nguyên Thảo. Theo thông tin chia sẻ trên trang cá nhân, Nguyên Thảo đang phải truyền nước vì lý do sức khoẻ.

Thí sinh lộ bụng ngấn mỡ với đồ bơi.

Toàn bộ phần trình diễn được livestream trên fanpage của cuộc thi, thu hút hàng nghìn người theo dõi.

Thành viên ban giám khảo chấm điểm các thí sinh ở phần trình diễn áo tắm gồm có hoa hậu Hà Kiều Anh, NTK Đỗ Long, á hậu Kiều Loan, á hậu Ngọc Thảo.

Được biết, giải Best in Swimsuit sẽ do BTC hoàn toàn quyết định kết quả. Đặc biệt, thí sinh chiến thắng ở vòng thi này sẽ lọt vào thẳng vào top 20 chung cuộc, kết quả sẽ được công bố vào đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022. Ngoài ra, giải phụ “Best in Swimsuit by fan vote” cũng sẽ được mở cổng bình chọn sau vòng thi trang phục áo tắm (Swimsuit Competition) diễn ra. Tại đây, khán giả được bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất trên fanpage Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam. Người chiến thắng sẽ có cơ hội chụp một bộ hình đặc biệt cùng với Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 1.10 tại TP Hồ Chí Minh.

Đa phần các thí sinh đều thể hiện năng lượng và những bước catwalk tự tin trên giày cao gót.

