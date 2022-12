Sự thật về kiểu váy "bị cấm vận" vẫn được phái nữ mặc từ lề phố đến trung tâm thương mại

Váy xếp ly (hay còn gọi là váy xếp nếp) không còn là thiết kế mới trong làng thời trang nhưng nó vẫn luôn là hot item được hội chị em ưu ái vì dễ ứng dụng, dễ phối nhờ form dáng đặc trưng và khá đơn giản. Đặc biệt, váy xếp ly còn là vật bất ly thân của các cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, mang đến cho người mặc vẻ đẹp dịu dàng, độ thoải mái với chiều dài thích hợp cho từng dáng người, sẽ giúp chủ nhân che được khuyết điểm hình thể.

Mới đây, trên đường phố, hình ảnh của nhiều cô gái diện chân váy xếp ly, dáng ngắn thu hút được nhiều sự chú ý. Diện kiểu váy có độ xòe nhẹ nhàng nên đa phần các người đẹp đều phối với áo croptop hoặc áo quây đơn sắc. Tuy nhiên, dáng váy khá ngắn nên để tự tin hơn trong mỗi bước đi, các nàng nên mix thêm quần bảo hộ có gam màu tương đồng ở bên trong.

Váy xếp ly dù ngắn hay dài thì đều được may theo một form dáng đặc trưng và khá đơn giản nên rất dễ ứng dụng trong thời trang thường ngày.

Chính bởi đơn giản, nên người mặc hoàn toàn có thể phối bất cứ chiếc áo nào khi kết hợp cùng chân váy xếp ly, từ áo croptop, áo yếm đến áo phông, áo hoodie,...

Hoặc để an toàn hơn, mẫu váy xếp ly dài cũng là một sự lựa chọn đáng để thử nghiệm. Ưu điểm nổi bật của thiết kế này nằm ở những đường xếp ly dọc thẳng tắp, tạo độ hài hòa, uyển chuyển. Ngoài ra, nó còn vô cùng "nịnh dáng" vì giúp ăn gian chiều cao hiệu quả, nhất là với những cô gái có vóc người thấp, nhỏ. Bên cạnh đó, các nàng có thân hình mũm mĩm cũng có thể giấu đi được khuyết điểm hình thể vì tùng váy dài, xòe, sẽ khiến cho vòng eo trở nên thon gọn hơn. Nhờ vậy, cả dáng người của bạn trông sẽ mảnh mai hơn rất nhiều. Chính vì thế, váy xếp ly dài gần như phù hợp với mọi cô gái.

Chân váy xếp ly ngắn phù hợp với cả phong cách nữ tính lẫn cá tính, năng động.

Váy xếp ly giúp người mặc dễ dàng che được khuyết điểm vóc dáng nhờ phần tùng váy xòe, dài.

Đối với những cô nàng yêu thích phong cách sporty, có thể mix với áo bra thể thao, hoặc áo quây kết hợp áo khoác ở bên ngoài. Một đôi sneakers sẽ giúp cho tổng thể thêm phần hoàn hảo hơn.

Tuy vậy, ít ai biết, kiểu váy này cũng từng bị cấm mặc vào năm 1746. Trong cuốn sách Dress Code: How the Laws of Fashion Made History của Richard Thompson Ford cho biết, đây là thời điểm người Anh đánh bại lực lượng Jacobite, chiến đấu cho độc lập của Scotland. Để dập tắt cuộc nổi dậy cũng như củng cố thêm về quyền lực, Quốc hội Anh đã đưa ra luật cấm một số loại trang phục, trong đó bao gồm váy xếp ly, đồ kẻ sọc.

Váy xếp ly từng bị cấm mặc vào năm 1746. Thậm chí, những người mặc nó còn bị tống vào tù 6 tháng, không được tại ngoại.

Những người bị bắt gặp mặc loại trang phục này sẽ bị tống vào tù 6 tháng mà không được tại ngoại. Lần vi phạm thứ 2 có thể bị chuyển đến một đồn điền ở nước ngoài của Vương quốc Anh 7 năm. Tuy vậy, đạo luật này càng khiến váy xếp ly trở nên phổ biến hơn và chính thức bị bãi bỏ vào năm 1782.

Ford cũng nói thêm: "Đây là một trong những điều hấp dẫn về thời trang. Thời trang khuyến khích mọi người thể hiện cá tính độc đáo của riêng họ".

