Sau Kỳ Duyên, đây là nàng hậu từ bỏ vương miện để trở thành thí sinh một cuộc thi nhan sắc mới

Sau thành công của năm đầu tiên tổ chức, Miss Cosmo trở thành một trong những đấu trường nhan sắc hấp dẫn đáng mong chờ nhất trong năm 2025. Được biết, Miss Cosmo 2025 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 12/2025.

Ngay đầu năm, cuộc thi đã có những bước chuẩn bị đầy ấn tượng khi công bố 16 đơn vị nắm bản quyền quốc gia và ba “chiến binh nhan sắc” đầu tiên tham gia Miss Cosmo Vietnam 2025, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Theo đó, hồ sơ dự thi của Nông Thuý Hằng đang là tâm điểm của giới sắc đẹp. Nông Thúy Hằng quê Hà Giang, là người dân tộc Tày. Cô đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam hồi tháng 7/2022, sau đó một năm tham gia Hoa hậu Hữu Nghị Quốc tế tại Trung Quốc, giành vị trí Á hậu 2. Như vậy, sau Kỳ Duyên thì Nông Thuý Hằng chính là nàng hậu từ bỏ danh hiệu đang có để tìm kiếm một danh hiệu mới cao quý hơn. Cô được nhiều người hâm mộ mong chờ có phần thể hiện xuất sắc và ấn tượng trong đường đua nhan sắc Miss Cosmo Vietnam 2025.

Thời gian qua, Nông Thúy Hằng tham gia trình diễn thời trang, đóng MV, làm MC, giám khảo các cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên. Người đẹp đang thực hiện dự án ảnh thời trang quảng bá văn hóa của 54 dân tộc.

Nàng hậu Nông Thúy Hằng được khen nhan sắc ấn tượng trong mọi khoảnh khắc.

Người đẹp dân tộc Tày tiếp tục thử sức để tìm kiếm cơ hội mới trong giới sắc đẹp.

Người đẹp cho biết: “Tôi là Nông Thúy Hằng, một cô gái Tày đến từ Hà Giang – nơi núi rừng hùng vĩ nuôi dưỡng tâm hồn tôi, nơi tôi học cách yêu văn hóa, trân trọng bản sắc và không ngừng khát khao khám phá chính mình. Đến với các cuộc thi sắc đẹp, tôi không chỉ tìm kiếm danh hiệu mà còn tìm kiếm sứ mệnh của mình – lan tỏa những giá trị văn hóa, truyền cảm hứng cho những cô gái dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi ước mơ. Hành trình này chưa bao giờ dễ dàng, nhưng mỗi thử thách lại là một cơ hội để tôi trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và cống hiến nhiều hơn.

Đối với tôi, hoa hậu không chỉ là vương miện, mà còn là trách nhiệm – trách nhiệm gìn giữ và quảng bá văn hóa, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Tôi muốn dùng tiếng nói, sức ảnh hưởng của mình để giúp trẻ em vùng cao có cơ hội học tập, giúp những người phụ nữ dân tộc thiểu số có tiếng nói và mang vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Tôi không ngần ngại việc tiếp tục tham gia vào một đấu trường nhan sắc, vì tôi luôn không ngừng làm mới bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày, đúng với châm ngôn sống của tôi: “Being you but the best version”.

Tôi tin rằng, một người phụ nữ khi dám bước qua giới hạn của chính mình, cô ấy không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Vì vậy, tôi đến với Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam- Miss Cosmo Vietnam 2025, không chỉ để thử thách bản thân mà còn để viết tiếp câu chuyện của lòng dũng cảm, sự kiên trì và những giá trị tôi theo đuổi. Tôi đã sẵn sàng, và tôi hy vọng hành trình này sẽ giúp tôi tạo nên những điều lớn lao hơn nữa!”

Nông Thuý Hằng có vẻ đẹp ngọt ngào ngoài đời, không cần trang điểm nhiều vẫn tươi sáng.

Nàng hậu cũng có kinh nghiệm thi sắc đẹp quốc tế, nên đây chính là lợi thế.

Mỹ nhân đại diện nhan sắc Tày liệu có làm nên chuyện lần này?