Quỳnh Kool xinh như thiếu nữ khi mặc áo 2 dây, tôn vòng 1 đẹp khi đi chơi đêm

Mới đây, Quỳnh Kool gây chú ý khi diện outfit gợi cảm đi chơi đêm. Cô lăng xê những món đồ cổ điển như áo 2 dây và chân váy denim - xu hướng thời trang thập niên 2000. Váy màu xanh đậm, cạp cao kết hợp với áo ren họa tiết hoa văn điệu đà. Để bộ đồ không bị nhàm chán, cô nàng còn khéo léo giấu phần quai áo, biến tấu thành kiểu áo quây bắt mắt. Set đồ này không chỉ giúp Quỳnh Kool khoe được nét đẹp nữ tính mà còn khéo che được khuyết điểm bắp chân to của cô nàng.

Quỳnh Kool khoe khéo vẻ đẹp tràn trề sức sống với outfit bao gồm áo 2 dây và chân váy denim - xu hướng của thập niên 2000.

Là một người đẹp đam mê thời trang cổ điển, Quỳnh Kool thường tìm kiếm những món đồ thú vị thay vì chạy theo xu hướng thịnh hành mà nhiều cô gái đang theo đuổi. Nữ diễn viên sở hữu BST áo 2 dây đa dạng về màu sắc, chất liệu và thường phối theo nhiều phong cách khác nhau.

Ngoài mix áo 2 dây với chân váy thì Quỳnh Kool còn diện với quần short, quần jean, quần dáng rộng,... theo style năng động, cá tính. Đây cũng là công thức mặc phổ biến được nhiều chị em áp dụng vào mùa hè. Tuy nhiên không phải ai diện áo 2 dây cũng được khen đẹp.

Quỳnh Kool phối đồ theo nhiều phong cách khác nhau với áo 2 dây.

Kiểu áo này từng trở thành chủ đề gây lên nhiều ý kiến tranh cãi vì hở cổ, bắp tay nên những cô gái mặc chúng thường bị đánh đồng là cố tình ăn mặc thiếu vải. Điển hình như Billie Eilish - nữ ca sĩ nổi tiếng từng bị nhận về một số lời chê bai ngoại hình khi mặc thiết kế 2 dây đi dạo trên đường phố Los Angeles (Mỹ).

Billie Eilish bị miệt thị ngoại hình khi diện áo 2 dây, quần đùi.

Không chỉ riêng Billie Eilish, ở Trung Quốc, nhiều cô gái chia sẻ, họ không dám mặc áo 2 dây ra đường vì nhiều lý do. Một bài viết có tựa để Wish Chinese girls the freedom to dress, thu hút hơn 5 triệu lượt xem, đã gây ra nhiều tranh luận trên WeChat.

Tác giả đề cập: “Nếu các cô gái ăn mặc theo cách khiến những khuyết điểm trên người lộ ra rõ hơn, họ sẽ bị chế giễu công khai”. Ngay sau đó, người viết đã phải xóa bài đăng vì bị nhiều tài khoản phản đối ấn report.

Trước đó, một cuộc khảo sát thăm dò trực tuyến với 14.000 phụ nữ về việc phái đẹp có nên mặc áo 2 dây ra đường. Khoảng 70% trong số đó cho biết, họ không dám mặc như vậy. Hơn 20% nói bạn trai không cho phép, hoặc lo lắng họ bị quấy rối.

Nhà hoạt động nữ quyền ở Thượng Hải ở Thượng Hải - Joy Lin khẳng định, pháp luật Trung Quốc không cấm phái đẹp mặc áo 2 dây ra đường. Tuy nhiên, phụ nữ ở đất nước này vẫn phải chịu đựng "tiêu chuẩn kép" về trang phục. "Nếu ăn mặc quá tự do, họ sẽ bị soi mói. Nếu không hở tí da thịt nào, lại bị gọi là cứng nhắc. Nếu mặc xuề xòa, lại bị cho là già dặn. Nhiều cô gái bị xấu hổ vì mặc những bộ quần áo được coi là bình thường trong một xã hội tự do hơn", Joy Lin nói.

Một tài khoản Yolanda chia sẻ: “Bộ đồ không nói lên con người và đám đông cần có cái nhìn cởi mở hơn”. Tương tự như thế, những người chỉ trích về ngoại hình của Billie Eilish chỉ vì cô diện áo 2 dây cũng là một hành động kém văn minh.

