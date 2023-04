Quần đùi trắng: "Nỗi ám ảnh" với vận động viên tennis, bóng đá nữ....

Mới đây, theo Reuter đưa tin Liên đoàn bóng đá Anh xác nhận đội tuyển nữ sẽ thay đổi trang phục thi đấu, từ quần đùi màu trắng sang màu xanh lam. Quyết định này được cân nhắc sau khi các cầu thủ lên tiếng về việc mặc trang phục màu trắng trong kỳ "đèn đỏ".

Không chỉ thế, Hiệp hội bóng đá nữ New Zealand cũng cho biết, đội tuyển bóng đá nữ New Zealand sẽ đổi quần đùi màu trắng trong bộ quần áo thi đấu sân nhà của họ thành màu xanh vì lý do tương tự như trên. Theo đó, quy định về trang phục mới sẽ được áp dụng luôn trong trận đá giao hữu với đội tuyển Iceland vào ngày 7/4 và đội tuyển Nigeria vào tuần tới và tại Giải vô địch Bóng đá nữ Thế giới mà họ sẽ đồng tổ chức với Úc từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023.

Đội tuyển New Zealand tại Thế vận hội Tokyo 2020 trong trang phục trắng tinh.

"Giờ đây, việc không còn mặc quần đùi trắng ra sân là điều tuyệt vời đối với các tuyển thủ nữ. Đó luôn là điều mà các vận động viên nữ, không chỉ riêng các cầu thủ bóng đá phải đối mặt. Sự thay đổi này sẽ giúp chúng tôi tập trung vào màn trình diễn của mình mà không phải lo lắng về kỳ kinh nguyệt", tiền đạo đội New Zealand - Hannah Wilkinson cho biết.

Đối với bộ môn bóng bầu dục, Liên đoàn bóng bầu dục Ireland cho hay, đội rugby nữ Ireland sẽ chuyển từ mặc quần đùi màu trắng sang quần đùi màu xanh giữa những lo ngại xung quanh kỳ kinh nguyệt. "Cách tốt nhất để đảm bảo chúng tôi thể hiện tốt trên sân cỏ là loại bỏ mọi phiền nhiễu không cần thiết. Mặc quần đùi màu xanh thay vì màu trắng là một việc nhỏ, nhưng đối với chúng tôi, đó là bước tiến lớn từ nhà cung cấp trang phục Canterbury và IRFU", Enya Breen - VĐV Ireland nói.

Một số đội bóng xác nhận sẽ thay đổi trang phục màu trắng để giảm bớt sự lo lắng cho các tuyển thủ nữ.

Trước đây, trang phục sáng màu, chủ yếu là màu trắng được dùng phổ biến cho các bộ môn thể thao nữ. Khắt khe nhất phải kể đến quy định của Wimbledon - giải đấu quần vợt lâu đời, yêu cầu các tay vợt phải mặc quần áo trắng tinh toàn bộ (không bao gồm kem, trắng nhạt) khi thi đấu.

Wimbledon - giải đấu quần vợt lâu đời nổi tiếng bởi những quy tắc trang phục vô cùng khắt khe.

Năm 2022, các nhà vận động đã kêu gọi Wimbledon thay đổi quy định này vì lo ngại các nữ tay vợt sẽ gặp khó khăn khi đến tháng.

"Chúng tôi không hy vọng sẽ thay đổi mạnh mẽ quy định về trang phục toàn màu trắng, mà chỉ muốn sửa đổi nó và ghi nhớ tính thiết thực cho phụ nữ thay vì theo đuổi tính truyền thống của giải đấu", VĐV Gordon phát biểu.

Mặt khác, một số VĐV như Monica Puig, Billie Jean King, Daria Saville đều nói rằng, họ cảm thấy "căng thẳng tinh thần" mà những chiếc quần đùi trắng gây ra cho họ. "Thế hệ của chúng tôi luôn lo lắng vì lúc nào cũng phải mặc đồ trắng. Trong kỳ kinh nguyệt, chúng tôi luôn kiểm tra xem có sự cố gì hay không. Chúng tôi cảm thấy căng thẳng về điều đó, cảm giác như mình là nghệ sĩ giải trí và phải luôn hoàn hảo trước khán giả", Billie Jean King tiết lộ.

Các tay vợt khi tham gia thi đấu tại Wimbledon phải mặc trang phục trắng tinh (không bao gồm kem, trắng nhạt).

Trước áp lực từ VĐV và dư luận, Wimbledon đã nới lỏng quy định về trang phục trắng tinh. Họ cho phép các tay vợt nữ mặc "quần lót màu trung tính/tối". Sally Bolton, Giám đốc điều hành của All England Club chia sẻ: "Điều này có nghĩa là từ năm tới, phụ nữ và trẻ em gái thi đấu tại Wimbledon sẽ có thể mặc quần lót màu khác nếu họ muốn. Chúng tôi hy vọng rằng sự điều chỉnh quy tắc này sẽ giúp người chơi tập trung hoàn toàn vào hiệu suất thi đấu, giảm bớt lo lắng tiềm tàng".

Tuy nhiên, tại mùa giải năm nay, phụ nữ và trẻ em gái thi đấu tại Wimbledon có thể mặc quần bảo hộ khác màu nếu họ muốn.

Mặc dù sự thay đổi này trong thể thao được đánh giá là tích cực nhưng cũng có ý kiến cho rằng, những chiếc quần đùi màu trắng không phải là vấn đề.

Caoimhe O'Neill - BTV thể thao của The Athletic nhấn mạnh: "Các nữ VĐV cảm thấy lo lắng, xấu hổ vì quần đùi trắng? Theo tôi, kỳ thị xung quanh kỳ kinh nguyệt mới là nguyên nhân chính. Nếu một cầu thủ nữ để lộ vệt màu đỏ khi thi đấu trước hàng triệu khán giả, có thể cô ấy sẽ được các đồng đội tập hợp lại xung quanh để che chắn giúp nhưng cũng không thể tránh khỏi những bình luận tiêu cực sẽ tràn lan trên mạng. Tại sao phụ nữ phải cảm thấy xấu hổ về điều đó. Nó có thể gây khó chịu, nhưng không phải là ngày tận thế. Không cần thiết phải hét lên rằng, bạn đang đến kỳ nhưng cũng không cần phải giấu giếm như thể mình đang phạm tội".

Cho đến nay, cuộc tranh luận xung quanh việc các nữ VĐV bắt buộc thi đấu trong chiếc quần đùi trắng vẫn là chủ đề được quan tâm trên MXH.

