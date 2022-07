Nữ sinh Đại học Hồng Bàng nhận hơn "chân dài đắt giá nhất hành tinh" gây tranh cãi dữ dội

Sự so sánh của cô với chân dài đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner bị cư dân mạng phản ứng.

Thanh Trâm xuất hiện cá tính tại casting The Face Vietnam 2022, khu vực miền Bắc.

The Face Vietnam 2022 là sân chơi dành cho các bạn trẻ có niềm đam mê với nghề mẫu. Cuộc thi có sự góp mặt của rất nhiều bạn trẻ tài năng, có độ tuổi phần lớn thuộc thế hệ gen Z. Ngoài những gương mặt mới, cuộc thi còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt hot girl mạng xã hội, những thí sinh từng dự thi sắc đẹp quen thuộc.

Xuất hiện trong buổi casting The Face Vietnam 2022 miền Bắc, nữ sinh Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Thanh Trâm nhận được sự chú ý vì có gương mặt giống Kendall Jenner. Cô từng chia sẻ, được rất nhiều bạn bè nói có nét hao hao giống Kendall Jenner nên cô đăng ký thi The Face để khẳng định bản thân hơn cả "chân dài đắt giá nhất hành tinh".

Hình ảnh của cô được chia sẻ trên mạng xã hội cùng với phát ngôn nhận về nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Theo đó, phần lớn mọi người cho rằng, Thanh Trâm đang tự luyến bản thân hoặc đây chỉ là cách cô gây sự chú ý từ mọi người.

Cô bị cư dân mạng phản ứng khi so sánh với Kendall Jenner.

Trước khi gây chú ý tại The Face Vietnam 2022, Thanh Trâm từng nhận được quan tâm của truyền thông khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Khi đó, cô được nhắc tới với tên gọi "cháu gái người mẫu Trang Nhung". Năm 2020, Thanh Trâm mới tốt nghiệp Trung học Phổ thông và mới 18 tuổi.

Nguyễn Thanh Trâm (SN 2002), cô cao 1,74m. Xuất thân trong gia đình làm nghệ thuật với dì ruột là người mẫu Trang Nhung giúp Thanh Trâm bạo dạn và tự tin hơn khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, người mẫu.

So với hình ảnh năm 2020 khi thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Trâm của thời điểm hiện tại sắc sảo hơn nhiều. Cô tạo được dấu ấn tại casting The Face Vietnam 2022 với cách lên đồ trẻ trung, cá tính. Cô đang là một trong những thí sinh nhận được lượt like nhiều nhất, điều này sẽ giúp cô nhận được tấm vé vào sơ tuyển vòng 2.

Hình ảnh của Thanh Trâm lúc 18 tuổi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thanh Trâm có phong cách trẻ trung, biến hoá đa sắc màu. Cô được nhận xét là gương mặt tiềm năng và phù hợp khi dự thi người mẫu thay vì thi sắc đẹp.

Xuất hiện trong buổi casting còn có "nữ thần chuyển giới" Hoàng Học được cộng đồng mạng biết đến thông qua những đoạn clip lọt top thịnh hành trên nền tảng TikTok. Ngoài là một influencer, cô nàng còn được biết đến ở vai trò người mẫu ảnh.

Sở hữu khuôn mặt xinh như búp bê, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn cùng thần thái tươi trẻ, Hoàng Học nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý, thu hút nhiều sự quan tâm và được khen ngợi là “nữ thần chuyển giới”.

Lan Nhi (Nghệ An) là gương mặt quen thuộc khi đăng dự thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Cô cao 1,7m, số đo 3 vòng: 83 - 62 - 93cm. Cô được nhiều người ủng hộ khi "dành cả thanh xuân đi thi", để bản thân có nhiều trải nghiệm thú vị.

