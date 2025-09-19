"Nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won đọ sắc "công chúa" Wonyoung, chỉ một từ "đỉnh"!

Tối 16/9, sự kiện BVLGARI Kaleidos: Màu sắc, Văn hóa và Thủ công mỹ nghệ chính thức khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, Tokyo (Nhật Bản). Bên cạnh 350 tác phẩm mang đậm dấu ấn thời đại của thương hiệu kim hoàn nước Ý, spotlight của sự kiện còn thuộc về hai đại sứ thương hiệu BVLGARI là Kim Ji Won và Jang Wonyoung. Ngay sau đó, visual rạng rỡ của cả hai nhanh chóng được đặt lên bàn cân, khiến công chúng không ngớt lời trầm trồ.

Hai nàng đại sứ đại diện cho hai thế hệ của BVLGARI đã cùng hội tụ tại Nhật Bản.

Về phía "Nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won, cô xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy hai dây cổ chữ V với những đường xếp nếp tinh tế. Chi tiết đính đá lấp lánh tạo hiệu ứng bắt sáng, đồng thời làm nổi bật bộ trang sức xa hoa gồm dây chuyền, hoa tai, nhẫn và vòng tay từ thương hiệu mà cô đang làm đại sứ, giúp nữ diễn viên trông vừa thanh lịch, vừa sang trọng.

Kim Ji Won thường được ví như một nữ vương quyền lực mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện của BVLGARI bởi khí chất và phong thái sang trọng.

Cô nàng xuất hiện tại sự kiện lần này với mái tóc xoăn sóng đặc trưng, kết hợp cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Nhìn vào bộ trang sức mà Kim Ji Won diện trong sự kiện, có thể thấy BVLGARI dành sự ưu ái đặc biệt cho đại sứ thương hiệu đầu tiên đến từ Hàn Quốc.

Nếu Kim Ji Won toát lên vẻ quyền lực, sang trọng thì phía Jang Wonyoung lại mang đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong dàn đại sứ Hàn Quốc của thương hiệu kim hoàn Ý, thành viên IVE đã hoàn thành trọn vẹn "sứ mệnh" khi góp phần trẻ hóa hình ảnh BVLGARI, đồng thời giúp thương hiệu 141 năm tuổi này đến gần hơn với thế hệ Gen Z.

Wonyoung lựa chọn hình ảnh đối lập với đàn chị khi xuất hiện trong chiếc váy trắng dáng dài đuôi cá, phần áo lệch vai ôm sát khoe trọn xương quai xanh. Với mái tóc uốn xoăn nhẹ, điểm xuyết chiếc nơ xinh xắn phía sau, Jang Wonyoung toát lên khí chất như một nàng công chúa kiêu kỳ. Nữ thần tượng sinh năm 2004 hoàn thiện tổng thể là lớp trang điểm ngọt ngào và được khen tinh tế khi đeo đôi lens ánh trăng khuyết màu xanh lá, ton-sur-ton với bộ trang sức BVLGARI cô đang diện.

Khoảnh khắc Jang Wonyoung khẽ cầm tà váy bước đi đã đủ để chinh phục trái tim khán giả.

Bức ảnh khiến cư dân mạng xuýt xoa, ví von cô chẳng khác nào một nàng công chúa Disney bước ra từ truyện cổ tích.

Thiết kế ôm sát đã khéo léo tôn trọn vóc dáng xinh đẹp của cô.

Cận cảnh lớp trang điểm căng bóng mịn màng, điểm xuyết bởi đôi lens xanh cùng màu trang sức càng làm nổi bật nhan sắc của Wonyoung.

Lần xuất hiện chung này tiếp tục cho thấy chiến lược khéo léo của BVLGARI khi đặt Kim Ji Won và Jang Won Young cạnh nhau. Sau màn "đụng độ" vào cuối tháng 3 tại Seoul, cả hai lại mang đến cuộc "đọ sắc" thú vị tại Nhật Bản. Sự đối lập nhưng hài hòa trong phong cách của hai nghệ sĩ đã giúp BVLGARI khắc họa rõ nét tinh thần thương hiệu, vừa tôn vinh vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng, vừa thổi bùng năng lượng trẻ trung đầy sức sống.