Những chiếc khăn Bandana màu sắc: Biểu tượng mới của văn hóa thần tượng?

Câu chuyện của bandana

Không đơn thuần là một món phụ kiện, những chiếc khăn bandana còn là biểu trưng của văn hóa thần tượng. Trong các fanclub, nhiều nghệ sĩ đã tự phát hành những mẫu bandana riêng cho người hâm mộ. Một số fan còn tự thiết kế riêng mẫu khăn với sự sáng tạo "độc - lạ" để phục vụ sở thích cá nhân.

Trên mạng xã hội, nhiều nhóm fan còn gom in bandana phi lợi nhuận, giúp lan tỏa hình ảnh thần tượng đến nhiều người hơn. Những thiết kế “fan-made” (do fan tự tay làm) này phần lớn được đầu tư công phu, trở thành "dấu hiệu nhận diện" lẫn nhau của một cộng đồng fan.

Bandana Gai Con được tạo ra với concept mang đậm tinh thần văn hóa Việt.

Bandana của FC NEGAV, Quang Hùng MasterD, Dương Domic,... được đầu tư nhiều "chất xám".

Chiếc Bandana với tạo hình ấn tượng trên sân khấu Chị Đẹp của ca nương Kiều Anh.

Với khoảng từ 50.000 - 100.000 đồng, người hâm mộ đã sở hữu một chiếc bandana, phụ kiện này "cân" được nhiều outfit và phong cách khác nhau. Từ khóa tìm kiếm “bandana” viral mạng xã hội thời gian dài, nhiều video còn hướng dẫn "1001" cách đeo khăn "điệu nghệ". Bandana còn được dùng trong việc kêu gọi cho các dự án gây quỹ, bình chọn cho nghệ sĩ trong các cuộc thi hoặc hạng mục đề cử.

Nhiều fan Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận ra nhau nhờ “tín hiệu” bandana.

Tranh cãi xoay quanh vấn đề "gom in"

Không ít netizen cho rằng có những thiết kế khăn chưa chỉn chu và còn "nhập nhằng" trong việc xin phép sử dụng hình ảnh, tên tuổi của nghệ sĩ. Bên cạnh đó, một số fan còn tranh cãi vấn đề giá cả. Nhiều mẫu khăn bị "thổi phồng" giá vô lý, có người còn thể hiện sự khó chịu vì tiền lãi bán bandana có thể bằng “nửa cái vé concert”.

Ngược lại, một số người không đồng tình với quan điểm trên. Một fan từng gom in bandana khẳng định bản thân lỗ nặng ở khâu chọn vải, in ấn: "Tôi từng lỗ 5 triệu đồng vì vấn đề đổi xưởng, đổi vải. Xưởng mất phí in thử, tôi thử tầm bốn lần cộng với phí giao hàng về nhà xem mẫu, tính cho chẵn 1 triệu đồng, tiền cho bao bì, gói hàng là khoảng 800.000 đồng".

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm. Nhiều người tiết lộ việc thử màu khăn, giao hàng với số lượng lớn, bao bì và gói hàng đều cần một khoảng chi "mạnh". Ngoài ra, còn chưa tính đến thời gian, công sức liên hệ xưởng, đơn vị giao hàng và gói từng chiếc khăn đưa đến tay người đặt.

Văn hóa “đu” bandana đang dần trở thành một phần quan trọng trong các FC và hứa hẹn sẽ tiếp tục khuấy đảo cộng đồng người hâm mộ quốc nội trong tương lai. Dẫu vậy, các fan cũng cần cân nhắc, tỉnh táo để tránh bị hiệu ứng FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) không cần thiết hoặc gặp phải những đơn vị buôn bán, gom in không uy tín.